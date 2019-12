Anri Sala reflexiona en el Centro Botín sobre la relación imagen, sonido y espacio

20M EP

El Centro Botín acoge desde este sábado 14 de diciembre hasta el 3 de mayo la exposición 'Anri Sala: As you go (Châteaux en Espagne)', en la que el artista albanés invita a reflexionar sobre las relaciones que se dan entre la imagen en movimiento, el sonido y el espacio arquitectónico.