El sector cerámico prevé aumentar un 3% la facturación y un 2% el empleo en 2019

El sector cerámico crecerá un 3 por ciento en facturación en 2019, según ha explicado en un desayuno informativo el presidente de la patronal azulejera, Vicente Nomdedeu, quien ha especificado que las ventas nacionales -900 millones de euros- aumentarán un 8 por ciento y las exportaciones -2.700 millones- un 3 por ciento.

Por otra parte, Nomdedeu ha indicado que la producción del sector experimentará un descenso del 5 por ciento durante este año, mientras que los precios aumentarán "mínimamente". Por otra parte, ha destacado que se crearán 450 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 2 por ciento.

El presidente de ASCER ha subrayado que la marcha del sector durante este año "ha sido mejor que la esperada", aunque ha indicado que hay empresas que caerán en la facturación y otras tendrán un crecimiento superior al 3 por ciento de media.

Nomdedeu ha destacado que España es cada día mejor haciendo producto, "con permanente innovación y la mejora de la calidad". "Si aprendemos en lo que tenemos más en deuda, que es lo relacionado con la parte de marketing, todo irá mejorando", ha añadido.

Así mismo, ha señalado que los mercados estratégicos del sector cerámico español son los europeos, además de EEUU y Canadá "que funcionan muy bien", por eso ha resaltado que los malos momentos influyen menos en las empresas españolas.

COSTE DE LA ENERGÍA

Repecto a cómo está afectando el coste de la energía al sector, Nomdedeu ha asegurado que la situación es "peor" con respecto a los competidores europeos. "No hay gobierno y no se toman decisiones,y si el gobierno no funciona, el país está parado", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado la formación de un gobierno en España, "Tenemos una bateria de peticiones que queremos hacer a los ministerios pero no podemos hasta que no están en acción", ha apuntado Nomdedeu, quien cree que "si dejaran de cobrar -los políticos- mientras están en funciones, igual sería más rápido".

En su opinión, aunque los antidumping hasta ahora han sido económicos, existen otros tres: el energético, el social y el medioambiental, pues ha señalado que los países competidores de España "no tienen en la mayoría de los casos el mismo reglamento de juego".

Nomdedeu considera que la desaceleración económica es "una realidad", aunque ha reconocido que hay sectores más "tocados" que el cerámico, y ha añadido que "es posible regular las tendencias de subida y bajada siempre que se prevean".

Por otro lado, ha apuntado la necesidad e equilibrar la sostenibilidad económica con la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, según datos de la patronal cerámica, en los últimos 5 años el coste del comercio de emisiones ha sido de 20 millones de euros para el sector, y las estimaciones es que para los próximos cinco años pase de 20 a 200 millones de euros.

Respecto a las previsiones para 2020, Nomdedeu ha reseñado que marcan que el crecimiento será similar al de este año o incluso se situará por debajo.

CAMBIOS EN LA GESTIÓN

Nomdedeu, que fue reelegido este jueves presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), ha indicado que en los próximos años habra una gobernanza "continuista" pero con una gestión "de cambio". "Necesitamos adaptarnos a la ralidad de entorno actual, y para eso es importante focalizar todo nuestro esfuerzo hacia el cliente", ha dicho.

Además, ha apuntado la necesidad de aumentar la relación con el resto del clúster y de fortalecerla con Italia, "pues a si Italia le va mal, seguramente al sector español también le irá mal".

Para realizar estos cambios, Nomdedeu ha explicado que habrá que realizar un análisis de las amenazas y oportunidades del sector y marcar las líneas de trabajo.