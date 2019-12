Feijóo insiste en que si algun pediatra quiere trabajar en Verín se le contrataría "antes de comer"

Preguntado acerca de si la falta de pediatras no se puede solventar con una contratación, el presidente ha replicado que se podría contratar "esta tarde". "Si hay alguno dispuesto a trabajar en el hospital de Verín, lo podemos contratar antes de comer. No creo que se pueda decir de forma más clara. Si hay algún pediatra que quiera trabajar en Verín, lo contratamos antes de comer", ha aseverado.

Al tiempo, ha recordado que se han vuelto a sacar las plazas de pediatría que quedaron desiertas en junio y ha señalado que se trata de una "gran oportunidad", ya que "todos los pediatras que trabajen en cualquier lugar y que tengan un título homologado en Europa tienen a su disposición dos plazas en el hospital de Verín".

Y es que Feijóo ha señalado que "el problema asistencial" para atender a los bebés que nacen en el hospital "solo se puede resolver" con pediatras. "Sin pediatras no podemos garantizar la seguridad para los niños", ha dicho el presidente.

Por eso, ha asegurado que entiende que si las plazas de pediatría se cubren en Verín y el parto no es complicado, los profesionales de ginecología y pediatría consultados volverán a recomendar reabrir el paritorio.

"NO HACER POLÍTICA CON LA SALUD DE LOS NIÑOS"

En todo caso, ha apelado a abordar asuntos de este calado "dejando las valoraciones políticas" y actuar de acuerdo con lo que dictaminan los médicos porque ellos "son los responsables de la asistencia sanitaria", no "los políticos, ni los tertulianos, ni los comentaristas".

"No se puede hacer política con la salud de los niños que nacen en Galicia, yo no lo voy a hacer y me parecería un acto de absoluta irresponsabilidad y de falta de respeto a las personas más indefensas, que son los bebés", ha advertido.

Finalmente, ha insistido en que si Sanidade logra cubrir las dos plazas de pediatría, que es "lo mínimo que se necesita", se hablaría con los profesionales sanitarios "que llevan toda la provincia de Ourense" y ha dado por hecho que estos "indicarían la fórmula para volver a practicar partos en Verín".

Eso sí, ha reiterado que el hospital comarcal mantiene "los mismos ginecólogos y matronas", así como "los mismos servicios" salvo los partos, "unos 60 actos médicos al año de un conjunto de miles", pero la atención ginecológica pre parto y post parto continúa.