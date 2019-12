El loco vídeo de Kendall Jenner imitando a su hermana Kylie

Se quieren muchísimo. Pasan todo el tiempo que pueden juntas. Y son hermanas. Así que, ¿quién mejor para hacer una imitación? Porque Kendall Jenner ha decidido hacer una pequeña improvisación como si fuera Kylie y los fans de ambas están boquiabiertos.

Aunque lo ha hecho para promocionar la season finale(el último episodio de la temporada de un show televisivo) de su programa Keeping Up With The Kardashians, los seguidores no pueden estar más contentos de ver a Kylie reflejada en Kendall hasta en el más mínimo detalle.

Y es que la hermana mayor (tiene 24 años) se ha puesto uno de esas pelucas imposibles de su hermana pequeña (22 años) y ha parodiado uno de los tutoriales de maquillaje por los que Kylie es una de las influencers más seguidas del planeta.

Se pinta unos labios gigantescos como si no los morros no tuvieran fin (y hasta los dientes), se pone precisamente labiales a borbotones y en cantidades industriales en el brazo para probarlos... Y esta faceta payasa de Kedall para con su hermanita (y socia), ¿a qué responde? Pues a algo mucho más grande.

Porque la que hasta ahora era considerada como la hermana seria y responsable dentro del Klan (así lo denominan sus fans) no es la única que ha tenido que disfrazarse para este episodio final.

Resulta que la idea ha sido que a cada una le tocaría otro miembro de su familia y habrían de comportarse como tal en una cena que promete ser un festín más para su audiencia que para ellas mismas.

Porque, tal y como se puede comprobar en el clip (o klip, si nos ponemos) a la matriarca, Kris Jenner le ha tocado el papel de Khloé Kardashian, a Kourtney el de la todopoderosa (y ahora muy cristiana por su marido) Kris Kardashian... y así sucesivamente como se observa en la videollamada que se hacen y que, se supone, es para hablar "consigo misma".

Todo un despiporre con el que los seguidores están encantados, pues hasta la sátira pasa por la obsesión por el selfi de Kylie o manías como tocarse la melena o no quitarse las gafas de sol.