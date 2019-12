El PSOE pide un pleno monográfico sobre cambio climático en la Asamblea Regional

Conesa ha recordado que el PSOE ha denunciado reiteradamente la "inacción" del Gobierno regional del Partido Popular ante las amenazas del cambio climático, a pesar de que la Región de Murcia "es una de las comunidades autónomas más vulnerables a los efectos de la emergencia climática", según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.

"López Miras fue a Madrid a seguir haciendo política de escaparate, comprometiéndose a objetivos que sabe de antemano que no va a cumplir. No existe ni el compromiso ni la convicción política del Gobierno regional para abordar este problema", ha denunciado.Finalmente, el líder socialista ha señalado que el Gobierno regional tendrá que ir a la Asamblea Regional a explicar cuál es la estrategia sobre cambio climático para la Región de Murcia. "Ya que no lo ha hecho a iniciativa propia, el PSOE forzará un pleno monográfico para debatirlo".