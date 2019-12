El SPEIS d'Alacant obri les seues portes amb la campanya nadalenca de recollida d'aliments i joguets solidaris

20M EP

El Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS) de l'Ajuntament d'Alacant ha organitzat, un any més, les seues jornades solidàries del 26 i el 30 de desembre per mitjà de les quals es podran conéixer les seues instal·lacions del parc d'Ildefonso Prats -platja de Sant Joan-, i participar en la campanya nadalenca de recollida d'aliments envasats no peribles i joguets solidaris.