El Sindicato Unificado de Policía de Baleares considera un "insulto" que "seis políticos cobren más que 160 agentes"

20M EP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares ha considerado un "insulto" y una "falta de respeto" el hecho de que "seis políticos cobren más que 160 agentes", en relación al plus de 22.000 euros de residencia que cobran algunos cargos del Govern que en el momento de su elección no se encontraban residiendo en las Islas.