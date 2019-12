La Mesa rechaza dividir el Grupo Mixto en tres pero da tiempo para un nuevo acuerdo que lo aligere

Habrá que buscar nuevas fórmulas para que el Grupo Mixto del Congreso no esté masificado esta legislatura. La Mesa de la Cámara rechazó este viernes la conformación de los grupos parlamentarios Múltiple (que pretendían constituir JxCat, Más País, Compromís y BNG) y España Plural (solicitado por PRC, Teruel Existe, Coalición Canaria y UPN), al entender que no se ajustan al reglamento.

No obstante, consciente de que un Grupo Mixto de 21 diputados sería muy difícil de gestionar, la Mesa ha dado a los partidos minoritarios una prórroga de cinco días para que acuerden una nueva fórmula que permita aligerarlo. Para ello toma fuerza de nuevo la propuesta que abanderó Compromís y que en un principio rechazaron los partidos regionalistas: reunir en un grupo a los 16 parlamentarios que suman el propio Compromís, JxCat, Más País, CC, NC, BNG, PRC y Teruel Existe, dejando en el Mixto a la CUP, a Foro y a UPN.

Si se consiguiera la luz verde de la Mesa a esta fórmula, la idea de Compromís es que a posteriori una parte de esos 16 escaños volvieran al Grupo Mixto, para que así ambos grupos -el Mixto y el de nueva creación- estén compuestos por un número similar de parlamentarios y el tiempo y los recursos se repartan de forma más equitativa.

En principio, esta fórmula superaría los escollos normativos, ya que el reglamento permite formar grupo si se ponen de acuerdo para ello 15 diputados o más sin exigir ningún otro requisito. Requisitos que han sido precisamente los que han impedido la conformación de los grupos Múltiple y España Plural, al entender que no cumplían la norma.

En el caso del primero, los partidos que lo han solicitado no llegan al 5% del voto a escala nacional. Y en el del segundo, no se admite que CC intente de desgajarse de NC para cumplir la norma. CC y NC se presentaron en coalición a las elecciones, y su lista conjunta no alcanzó en la provincia de Las Palmas el 15% del voto, mínimo necesario para constituir grupo si no se concurre en toda España. Esa lista de Las Palmas la lideraba Pedro Quevedo, el único diputado de NC, precisamente al que se ha intentado dejar fuera del grupo.