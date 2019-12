Jorge Javier Vázquez ya está recuperado y regresará como presentador para la final de 'GH VIP 7'

Ha sido un presentador clave en la historia de Gran Hermano y ahora que Telecinco, tras la violación de Carlota Prado y la marcha de anunciantes, ha decidido adelantar Supervivientes y eliminar de su agenda GH Dúo, ha querido que sea Jorge Javier Vázquez quien dé punto y final a GH VIP 7.

Así será el próximo 19 de diciembre, cuando el presentador regrese al trabajo después de la operación a la que se sometió a primeros de mes, puesto que necesitaba que le recolocaran un stent de los dos que le pusieron tras el ictus (una pequeña pequeña malla cilíndrica para desobstruir venas o arterias).

Lo anunció en la gala de este jueves día 12 su compañero y sustituto Jordi González (aunque también le ha sustituido Carlos Sobera), recordando que fue el día 3 cuando Jorge Javier pasaba por segunda vez por una operación en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid.

Desde entonces, el conductor de los programas de Telecinco ha permanecido en su casa de Madrid recuperándose e intentando no perder el ánimo, dado que 2019 ha sido un año muy duro para él, habida cuenta de que a esta operación hay que sumar el ictus que sufrió en marzo.

Fue entonces cuando al de Badalona le colocaron los stent de los cuales uno de ellos presentaba "un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", razón más que suficiente para pasar otra vez por el hospital.

"Me tengo que someter a una nueva prueba, pero poca gravedad tienen que haber visto los médicos", comentó en su momento, hace diez días. Jorge Javier Vázquez se pondrá ante las cámaras apenas 16 días después de su operación.

Ello no quieta que el presentador no haya reconocido la realidad: está pasando por unos momentos complicados. "Estoy tomando antidepresivos",reconoció recientemente en una entrevista con la revista Lecturas.

A ello respondieron sus mejores amigas. "Me dijo en verano que había ido al medico, que tomaba una pastilla, me comunicó lo del testamento. Me da pena. No él, sino cómo lo cuenta", desveló Belén Esteban, mientras que María Patiño aseguró: "Me lo comentó en un momento de una publi me llevó a cafetería y me lo lanzó. Para esas cosas tengo reacción muy lenta. Ni calibré el alcance, ni me atreví a preguntar".

Sin embargo, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien ha dejado claro que no quiere "vivir con miedo" tras el ictus y que, ahora que se cuida mucho más, le importa sobre todas las cosas "la tranquilidad y disfrutar". Como él mismo ha afirmado, se encuentra "otra vez en un proceso de renacimiento".