Tarot del día: del 16 de diciembre al 22 de diciembre y estrella de la semana

9 de bastos, La Luna, La Fuerza, La Templanza, 3 de oros: Tenemos por delante una semana favorable o fructífera, buena para tomar decisiones de gran envergadura o abrir nuevos caminos, especialmente en el ámbito profesional, financiero o social. También será una semana estupenda en el caso de que haya que viajar o tener algún tipo de contacto con el extranjero. Sin embargo el periodo será un poco más difícil en lo que se refiere al amor, vida íntima, amistad o familia, sin que por ello se deba esperar infortunio en el amor, al menos a un nivel general. Del mismo modo que habrá una tendencia general a tener éxitos o realizaciones en el ámbito profesional o material también es probable que haya que enfrentarse a algunos jarros de agua fría en el amor.

LUNES 16



Reina de espadas, rey de oros, El Papa: La semana se abre con un día que para una gran mayoría de personas se presentará bueno o fructífero en lo que al trabajo y la vida social se refiere. Suerte o buena disposición para los negocios y otros asuntos relacionados con las finanzas o bienes materiales. Sin duda va a ser un día inspirado y prometedor aunque para algunos es probable que no se inicie con muy buen pie, aunque luego todo cambiará. Bueno para actividades artísticas o de tipo creativo.

MARTES 17

5 de bastos, El Diablo, reina de espadas: Un día bien distinto del anterior, rico en luchas, ajetreos o problemas aunque casi siempre pasajeros o que luego no serán tan serios como parecían. También ocurrirá lo mismo en la vida íntima y familiar con turbulencias de tipo emocional o desencuentros debidos casi siempre a estados emocionales negativos o ansiosos. Gran actividad física y mental pero es probable que no dé el fruto que se espera o no lo dé rápidamente. Conviene tomar las cosas con más calma.

MIERCOLES 18

As de copas, rey de oros, 7 de bastos: En general será un día más agradable, en muchos aspectos más parecido al lunes, de tendencias más positivas para los temas del corazón. Alegrías, placeres e ilusiones sentimentales, aunque la gran mayoría de las veces van a tener carácter transitorio. También será más inspirado o afortunado para asuntos laborales y los negocios, especialmente para tomar importantes decisiones o iniciativas. Afortunado para viajar y asuntos relacionados con el extranjero.

JUEVES 19

6 de espadas, La Muerte, sota de bastos: En muchos casos las cosas no van a salir como se esperaban, lo que no significa necesariamente que vayan a salir mal. Este día va a ser rico en citas que se anulan, contratos o acuerdos que se rompen, incluso parejas o amistades que podrían disolverse o entrar en crisis, aunque esto tampoco será siempre malo porque en este día nos sentiremos impulsados a hacer cosas que no deseamos aunque sabemos que son necesarias, por eso también será un día liberador.

VIERNES 20

El Loco, caballo de copas, 10 de espadas: Este va a ser un día de muchos cambios y sorpresas, sin duda el más notable de la semana para este tipo de cosas. En gran cantidad de casos todo saldrá de un modo muy distinto a como se había previsto, aunque muchas veces esto va a ser para bien. El mayor peligro estaría en el riesgo de sufrir desengaños o jarros de agua fría en la vida sentimental o con aquellos familiares o amigos que más queremos, aunque también esto va a tener su lado positivo.

SABADO 21

La Justicia, rey de espadas, 9 de bastos: Este día nos parecerá un poco incómodo porque ya sea por una u otra razón no siempre podremos hacer lo que deseamos y nos hace ilusión sino que tendremos que hacer lo que debemos o afrontar problemas que hemos ido aplazando desde mucho tiempo atrás. En otros casos sí se podrá dedicar el día al ocio o a hacer cosas que apetecen pero es probable que surjan imprevistos o contratiempos inesperados. De todos modos no va a ser un día adverso.

DOMINGO 22

5 de copas, La Papisa, 7 de bastos: La semana termina con un día favorable o bien dispuesto para los asuntos relacionados con el hogar, la familia y vida íntima en general. Apropiado o inspirado para aquellos que trabajen o lleven a cabo actividades en el propio hogar, escritores, investigadores, artistas, estudiantes. Sin embargo también puede ser un día predispuesto a la melancolía o algunos bajones del estado anímico, a veces con una causa real o incluso sin ella. Búsqueda de la intimidad.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA: Entre las estrellas de la constelación de Sagitario se encuentra Polis, una súper gigante blanco-azulada que esta semana nos va a influir a todos de manera especial. La tradición milenaria nos dice que se trata de una influencia benéfica que favorece especialmente a todos los que buscan el poder, la elevación o la riqueza, haciendo que estas personas den importantes avances hacia sus metas pero también que saquen al exterior lo mejor de sí mismas. Luchas que dan el fruto esperado.