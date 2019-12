Investiguen el vincle de l’esquarterador amb dues morts

La mort de Marta Calvo, que porta en parador desconegut des de fa més d'un mes, està començant a prendre tints de novel·la negra. Aquest dijous va transcendir que un grup d'agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València s'ha interessat per les circumstàncies de la defunció d'una prostituta colombiana a València al juny d'enguany, segons va avançar el diari local Levante-EMV.

En aquest succés, encara s'està valorant si pot existir algun tipus de relació amb la mort de Marta. On sí que sembla que la vinculació entre Jorge Palma –principal investigat per la desaparició de Marta i qui va reconéixer haver esquarterat el seu cos sense vida– està més definida és en el cas d'una altra meretriu trobada morta al juny, també a València. Aquella vegada, la Policia va rebre una informació que apuntava a Jorge Palma com el seu últim client, però en certificar-se la causa del decés com a conseqüència d'un atac epilèptic no es va continuar investigant.

Aquests dos casos i el de Marta tenen un denominador comú: dones que moren després de, suposadament, haver consumit drogues i mantingut relacions sexuals amb un home que després s'esfuma, totes elles a la província de València. El dijous, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, va reconéixer que s'han reobert les investigacions d'aquests dos casos “per a veure si és possible que existisquen connexions”, encara que es va mostrar prudent.

“S'està investigant”, va explicar Fulgencio, que va sostindre a més que “és molt prompte per a determinar si pot haver-hi connexions o no”. Preguntat per periodistes en roda de premsa, Fulgencio va dir que les perquisicions sobre successos similars al d'aquestes dues dones es duen a terme “no solament en aquest àmbit geogràfic” sinó que s'estenen “a altres comunitats autònomes”. Allí, va asseverar, s'acararà “si aquest modus operandi dels fets té similitud amb altres fets esdevinguts en altres circumscripcions”.

El fet que Jorge Palma arrossegue rere de sí un dilatat historial delictiu –entre el qual destaca tràfic de cocaïna, pel qual va passar un temps a la presó a Itàlia,–i la similitud i proximitat en el temps d'aquests successos, planteja dubtes sobre si podrien eixir a la llum nous casos pròximament.

Mentre els esbrinaments sobre com es va produir la mort de Marta avancen, les tasques de cerca del cadàver, dirigides per la Guàrdia Civil, no cessen. Uns 30 agents de l'Institut Armat pentinaven aquest dijous l'abocador del municipi valencià de Dosaigües, situat a uns 67 quilòmetres amb cotxe d'on es va veure amb vida per última vegada a la jove de 25 anys.

Assistits pel personal de la planta de residus, els agents treballen amb gossos ensinistrats per a la detecció de restes humanes seguint la pista que va donar Palma en la seua primera confessió. No massa lluny, en Manuel, altres 150 guàrdies civils donats suport per la Unitat Militar d'Emergències (UME) no cessen de rastrejar el terme municipal a la caça d'alguna pista que ajude aclarir què va passar realment amb Marta

Wafa, absent “contra la seua voluntat”

Wafa, la dona de 19 anys que va ser vista per última en la localitat de Carcaixent dies després de l'absència de Marta , està desapareguda “claríssimament” contra la seua voluntat, segons van infirmar les autoritats. Tots dos casos no estarien relacionats “en un principi”, va insistir el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. La Unitat de Crim Organitzat de la Guàrdia Civil (UCO) se sumarà també a la investigació d'aquest succés.

Més d'un mes en parador desconegut

7/11/2019 . Es perd la pista de la jove. El telèfon mòbil de Marta emet l'últim senyal a les 5.55 de la matinada, quan va enviar a la seua mare per wasap les dades de la seua localització.

27/11/2019 . Primeres pistes. Els investigadors registren un habitatge llogat per l'home amb el qual s'havia citat la jove i que roman fugit. Troben el seu cotxe en un desballestament.