Sergio se cansa de su cita en 'First dates' y se marcha: "No puedo, me he sentido anulado"

La primera impresión de José [aunque pidió que le llamaran por su "nombre artístico", Jboo] y Sergio no fue muy buena nada más verse este jueves en First dates, y así acabó su cita...

El primero en ser recibido por Carlos Sobera fue Jboo, que explicó el porqué de su apodo: "Me llaman así por la jota de mi nombre, y el 'boo' porque siempre he sido una bomba, soy muy explosiva".

Su cita fue Sergio, que afirmó: "Soy muy fan de Lady Gaga como buen maricón que soy, es el altar de la vida. Y por mis raíces españolas, aunque sea contradictorio, me gusta Pastora Soler".

Nada más ver Jboo a su pareja de la noche, el dependiente reconoció que "me he quedado muerta [el madrileño siempre hablaba de sí mismo en femenino]. No sé si se habrá notado, he intentado disimular mi disgusto porque es de maleducada. No soy mala persona, pero no me ha gustado nada".

Durante la cena no coincidieron en ninguno de los temas de los que hablaron, e incluso Jboo llegó a reconocer, entre un silencio incómodo y otro, que "a ver si el postre me activa". Entonces Sergio le preguntó: "¿Estás pasivo?" y, para su sorpresa, el madrileño le contestó: "Yo siempre soy pasiva".

Sergio y Jboo, durante su cena en 'First dates'. MEDIASET

Cuanto llegó el postre, Jboo le dijo a su cita que "eres un poco soso", algo que no le gustó nada a Sergio que quiso saber por qué, pero el dependiente no supo que responderle. "Si me lo dice alguien a quien aprecio, bueno me lo puedo hacer mirar, pero que me lo diga él que es el primer soso. Era el alma de la fiesta, es que a lo mejor me he perdido algo", señaló Sergio.

Entonces, con la excusa de ir al baño, abandonó la mesa. Pero en vez de ir al servicio, el joven se dirigió a la barra para hablar con Sobera: "¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?", quiso saber el presentador. "Lo he intentado, he puesto de mi parte y eso que no era mi prototipo, pero quería conocerle", afirmó Sergio.

"No puedo, no buscamos lo mismo. Lo he intentado, pero me he sentido bastante anulado, no he conseguido ser yo mismo", añadió mientras un sonriente Jboo le veía abandonar el restaurante de Cuatro.

Tras marcharse Sergio, el presentador quiso saber que había pasado hablando con Jboo: "Es que el chico era un poco aburrido y se lo he dicho, que era muy soso. Una es directa ante todo", señaló el madrileño. Sobera le contestó que "es lógico que se haya sentido molesto y se haya ido".

Pero para concluir y a modo de despedida, Jboo afirmó: "Qué se le va a hacer. Bye bye, I´m sorry for you, bye bye papito. Así de claro nena".