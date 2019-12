Pedro Almodóvar presenta el guion de 'Dolor y gloria': "Soy menos poderoso como escritor"

"Siempre he estado a punto de escribir mi primera gran novela, pero nunca lo he hecho. A una determinada edad me di cuenta de que no tenía tanto talento como escritor y la narración en imágenes era más asequible y al final el éxito me llegó como director", ha señalado.

Almodóvar ha participado en un acto junto al periodista Bob Pop en la madrileña sala Equis y ha explicado parte del proceso de escritura del guion de la película que representa a España en los Oscar.

"Soy muy exhaustivo en la narración y quiero que el actor sepa de un modo muy claro qué es lo que debe de hacer, incluso antes de decírselo. Doy mucha información acerca del estado de ánimo de los personajes y lo hago siempre por el miedo a no ser entendido", ha indicado.

En 'Dolor y gloria' se pueden observar fragmentos de la película muy similares a la vida del propio Almodóvar, si bien el cineasta ha defendido que "no se puede hacer terapia escribiendo" un guion.

Y respecto al trabajo de Antonio Banderas, una suerte de alter ego suyo en la gran pantalla, ha alabado su labor. "Creo que hay algo muy halagador en lo que alguna crítica está diciendo y es que Antonio desaparece en la película y se me ve a mí", ha concluido.