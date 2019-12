'Sálvame' pide salvar a Mila Ximénez en 'GH VIP' a cambio de camisetas

Gran Hermano VIP se acerca a su fin. Por ello, los compañeros de Mila Ximénez en Sálvame han iniciado una campaña para salvar a la concursante este jueves de la expulsión. Los colaboradores han repartido al público máscaras con el rostro de la sevillana y han pedido su voto a cambio de una camiseta desde una imprenta en el centro de Madrid.

Los tertulianos del espacio de Mediaset han transmitido desde el arranque de Sálvame Limón su apoyo a la concursante, ya que podría abandonar Guadalix de la Sierra este jueves al encontrarse, junto a Adara Molinero,Alba Carrillo y Noemí Salazar, entre las cuatro finalistas.

¡¡Todos lo que os acerquéis a la calle Jacometrezo 15 y demostréis que habéis apoyado a Mila, nuestro Kiko Hernández os regalará una camiseta como agradecimiento!!👕👏 pic.twitter.com/750BlcTRkI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 12, 2019

Así, han accedido al plató en fila india junto al resto de espectadores, cubriendo todos su rostro con máscaras y haciendo un guiño a la serie La casa de papel a ritmo de la popular canción Bella ciao,que ha sonado en repetidas ocasiones.

Después, algunos colaboradores como Kiko Hernández (que ha aparecido enfundado en una camiseta con la cara de Ximénez) o Anabel Pantoja no han dudado en posicionarse a favor de su compañera, al contrario que Chelo García-Cortés: "No me ha gustado la Mila de los primeros meses y no me ha gustado el trato que le ha dado a mi mujer", ha opinado enfadada.

Pero la opinión de la periodista no ha impedido que la campaña de apoyo continuara, y es que Kiko Hernández ha salido a la calle con una propuesta: este se ha trasladado a una imprenta de Madrid para imprimir camisetas con el mensaje "Mila ganadora", que, según ha dicho, regalaría a quien acudiese al local y le demostrase que había votado a la sevillana para salvarla de la expulsión.

"Querida España, al contrario que algunas de mis compañeras, voy a volcarme con Mila. Voy a ir al centro de Madrid a imprimir y repartir camisetas para todas las personas que se pasen por allí y que me demuestren que han votado por ella: un voto, una camiseta. Os espero allí. ¡Salvemos a Mila!", ha dicho el madrileño antes de marcharse del plató.

Finalmente, el colaborador ha asegurado que la cita con el público del reality ha generado una gran expectación: "Han venido muchísimas personas, más de 300", ha dicho mientras conectaba en directo desde el céntrico negocio.

¡¡¡La que se está liando por la multitud de gente que se han acercado a la calle Jacometrezo 15 de Madrid para apoyar a nuestra colaboradora Mila para que gane GH!!👏👏 pic.twitter.com/n7hue5gqd2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 12, 2019

Indignación en las redes: "Ya no sabéis qué hacer"

No es la primera vez que Sálvame apoya a la periodista durante su paso por el concurso, lo que ha propiciado este jueves una oleada de comentarios en Twitter, donde los usuarios han expresado su indignación.

"Ya no sabéis qué hacer eh???", "tongo", "Vergüenza tenía que daros" o "qué descarado hacen ya las cosas, no tienen vergüenza con la gente que se gasta el dinero en votar, a mí no me duele porque yo no me gasto un pavo" son algunos de los mensajes que se leen en esta red social.

qué súper descarado hacen ya las cosas no tienen vergüenza con la gente que se gasta el dinero en votar,a mí no me duele porque yo no me gasto un pavo en esta sinvergonzonería, primero Belén, ahora la Ximénez.

Y a ver a quién mandáis a supervivientes de vuestro equipo 😠😠 — Tina (@Tina74149369) December 12, 2019