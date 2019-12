El BNG pide en Bruselas que Galicia no quede "marginada" de los planes de transición energética

Acompañada por el edil del Bloque en As Pontes Francisco da Silva, Pontón ha viajado este jueves a Bruselas, en donde se ha reunido con la Directora de Mercados de Carbono en Europa e Internacionales, Beatriz Yordi.

"Venimos a defender los intereses de Galicia, a hacer presión ante Bruselas, porque estamos en un momento decisivo, en el que se van a decidir los planes de transición energética y no podemos permitir que Galicia quede marginada", ha indicado Pontón.

Así, tras subrayar la importancia de que las instituciones europeas conozcan las necesidades gallegas antes de que elaboren las normas, ha recordado que en la Comunidad gallega hay dos centrales térmicas que van a sufrir este proceso de descarbonización.

"Es cierto que en estos momentos no tenemos minas de carbón por el simple hecho de que se agotaron hace ocho años y lo que no puede significar eso es una exclusión de nuevo de Galicia de los planes de compensación a zonas mineras", ha indicado.

ACCESO A LOS FONDOS

"Claro que hay que apostar por una descarbonización de la económica, ese es un marco que está ahí, pero lo que queremos es que Galicia tenga acceso a los fondos que se van a habilitar y que eso nos posibilite desarrollar proyectos industriales que garanticen esa transición hacia una economía más sostenible", ha apuntado.

Con todo, ha considerado que la central de As Pontes "no puede esperar a 2022 o 2023" por lo que ha demandado que los fondos de cohesión que no se van a desarrollar se "redireccionen" el año que viene para "atender los problemas" relacionados con la transición ecológica.

Además, ha lamentado que "no haya suficiente información sobre las particularidades de Galicia a la hora de afrontar ese proceso". "Y precisamente, estamos aquí para hacer visible las particularidades de Galicia, que se conozcan cuáles son nuestras necesidades y el esfuerzo que vamos a hacer como país", ha indicado.

A este respecto, Pontón ha explicado que, tras la reunión, tiene la sesión de que las autoridades europeas "no acaban de conocer y tener presente cuál es la problemática específica de Galicia". "Hay cierta sorpresa con algunos datos que aportamos, no solo lo que significa a respecto de la producción energética sino también para todas las industrias electrointensivas que en este momento tenemos en una situación crítica", ha apuntado.

Pontón también ha pedido una "respuesta clara" de las administraciones a la hora de salvaguardar el interés general. "Que tanto la Xunta, el Gobierno central, como Europa doten de fondos para poner en marcha nuevos proyectos que garanticen un nuevo sistema económico", ha indicado.

Por último, ha censurado que la Xunta no preparase el "terreno" y ha acusado al Gobierno del Estado de "discriminar a As Pontes" en los planes del carbón y poner a Galicia en una "peor posición" a la hora de afrontar la transición energética que otras comunidades.