Isabel Jiménez ('Informativos Telecinco'), en el centro de las críticas por una imagen con su hijo Hugo

Isabel Jiménez no tiene acostumbrados a sus seguidores a las imágenes de su hijo Hugo. Aun así, la presentadora de Informativos Telecinco publicó el pasado fin de semana una imagen junto a su pequeño que ha recibido opiniones muy diversas.

En la foto aparece con su hijo mientras contemplaban un paisaje montañoso. Pero lo que muchos han comentado es que Jiménez llevaba puesta una mochila portabebés para su hijo y así prescindir del carrito.

El detalle en el que se fijaron algunos de sus seguidores fue que el pequeño estaba mirando hacia delante, y no hacia su madre. "Porteo ergonómico, siempre el bebé mirando hacia ti. Si no, la mochila no es ergonómica", le comentó una usuaria. "No se debe portear a los niños mirando hacia adelante", le dijo otra.

Sin embargo, en la imagen se ve que el pequeño no está metido en la mochila, sino que Isabel Jiménez lo tenía agarrado, y así lo aclaró ella en un comentario: "¡Estaba en brazos en ese momento para que mirase el paisaje! Pero gracias a todos".