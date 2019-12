Barcelona vol duplicar les finques protegides de Gràcia

Arran de les queixes veïnals per la demolició de les casetes de l’Encarnació de Gràcia, ara paralitzada, l’Ajuntament de Barcelona va començar a estudiar els elements patrimonials del nucli antic del districte, i com a resultat, aquest dijous ha aprovat inicialment una revisió del pla especial per salvaguardar-los. A través d’aquesta, el govern municipal pretén duplicar les finques protegides, perquè passin de 564 a 1.021. Ho han explicat la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor del districte, Eloi Badia, que han informat que les casetes de l’Encarnació s’inclouen en aquest paquet.

Entre les finques protegides, a més d’aquest conjunt d’habitatges, hi ha nou més, entre ells, el de dalt del carrer Verdi i el de la Vila de Gràcia. Aquest últim, amb 390 edificacions, concentra la major part del teixit històric del nucli antic del districte i recorre la Via Augusta, l’avinguda Riera de Cassoles, la Travessera de Dalt, els carrers Escorial, Bailén i Còrsega i l’avinguda Diagonal. En formen part prop de 400 edificis que es van construir abans del 1933.

La revisió del pla incorpora, a més, 25 finques individuals, i preveu que si es fan intervencions en el total de 1.021 que es vol protegir, aquestes hauran de mantenir la volumetria original de les construccions, les façanes, els elements comuns característics i, si n’hi ha, els jardins que les envolten. A banda, s’obliga a conservar també els espais verds dels habitatges de la Vila de Gràcia i part dels del barri de la Salut, el de Vallcarca, el de Penitents, el del Camp d’en Grassot i el de Gràcia Nova, tant els públics com els privats. Després de visitar 50 d’aquests jardins, el govern municipal ha detectat 12 arbres susceptibles de ser considerats d’interès local. "El patrimoni, el verd i l’habitatge han de ser tres claus que ens permetin tenir la identitat arquitectònica del barri", ha apuntat Badia.

Per la seva banda, Sanz ha explicat que en paral·lel a l’elaboració del nou pla especial de protecció, el Consistori ha licitat la redacció d’una modificació del Pla General Metropolità (PGM) per revitalitzar els barris de Gràcia i ordenar els usos i activitats actuals. Per poder donar forma a aquest document i que no es produeixin actuacions contràries als seus objectius, l’Ajuntament ha fet una nova suspensió –d’un any de durada– de llicències d’obra nova i comunicats d’enderrocs als sòls ocupats pels teixits històrics tradicionals de la Vila, després que el 2018 es fes una altra. Aquesta afecta una superfície de 218 hectàrees que inclou un total de 5.188 parcel·les.

Segons el govern municipal, aquesta modificació és necessària perquè el Pla General Metropolità del 1976 va tractar el nucli històric de Gràcia sense cap previsió de protecció específica. "El que vam comprovar fa un any és que el planejament vigent no era prou per protegir la memòria del districte", ha apuntat Sanz.