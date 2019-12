PSOE vota en contra de Plan Especial para reducir listas de espera y hacerlas transparentes como pedían PP y Cs

Así se ha saldado el debate general sobre las listas de espera sanitarias que se ha celebrado en las Cortes regionales, a instancias del PP, que se ha centrado en los datos de lista de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud (SNS) recopilados hasta el 30 de junio de este año, y que reflejan que en Castilla-La Mancha el 29 por ciento de los pacientes en lista tiene que esperar a ser operado más de seis meses.

La resolución del PP también instaba a poner en marcha medidas concretas para reducir las listas de espera, sobre todo la relacionada con la atención hospitalaria quirúrgica y reducción de los tiempos de espera en Atención Primaria y destinar 15 millones de euros en 2020 para reducir las listas de espera. Cs demanda, de su lado, ampliar las garantías de tiempos máximos en lista de espera, un análisis de recursos humanos y materiales en tres meses y el incremento del uso eficiente de quirófanos en horario de tarde y fin de semana.

Durante su intervención en el pleno, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha apuntado que los datos del SNS "no hablan de esas bondades que cuentan cuando hablan de las listas de espera" desde el Ejecutivo autonómico, sino que, al contrario, evidencian que Castilla-La Mancha destaca "por la mala gestión" de la lista de espera y, especialmente, los tiempos de espera quirúrgica, pues se sitúa en más de 36.000 el número de pacientes esperando, lo que debería llevar al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, a plantearse su continuidad al frente de ese departamento.

Moreno ha criticado que "nadie" en la Comunidad Autónoma haya salido a opinar de este informe "donde les pintan la cara por ser los peores gestores políticos de todo el país", preguntándose "qué medidas o soluciones" han propuesto. "Seguramente ninguna porque no han propuesto ninguna medida extraordinaria", ha lamentado, aludiendo específicamente al casi 40 por ciento de pacientes que están esperando en traumatología más de seis meses y al 50,1 por ciento de niños que esperan ese mismo tiempo en cirugía pediátrica.

CS REGISTRARÁ UNA PNL EN EL CONGRESO

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Úrsula López ha anunciado que la formación registrará una Proposición No de Ley solicitando que se lleve a cabo una auditoría externa e independiente para conocer el estado en el que se encuentran las listas de espera sanitarias de la región y que "no vuelva a pasar como en el verano de 2016 cuando desaparecieron más de la mitad de los pacientes en lista".

López ha añadido que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), según "las estadísticas", es el sistema sanitario "donde más se espera para colocarse, por ejemplo, una prótesis de cadera" porque Castilla-La Mancha es "líder nacional en espera quirúrgica o en traumatología".

Ha criticado que, a pesar de lo anterior, el Gobierno regional "presuma de llevar 29 meses consecutivos con menos de 100.000 pacientes en lista de espera", pero es que algunos "se mueren esperando", ha sentenciado, no sin antes recordar al Ejecutivo que si consideran a los ciudadanos "números" tendrán "en frente a Ciudadanos, que velará por la dignidad" de las personas.

López también ha recriminado al PSOE que diga que no se preocupan por la salud al tiempo que les ha afeado que su "soberbia" no les deja ver la "realidad" de la sanidad de Castilla-La Mancha. Y tanto a PP como a PSOE les ha criticado que se "enzarcen en la batalla dialéctica del y tú más, cuando ese no es el problema de hoy en día", ha recriminado López.

PSOE: LOS DATOS MEJORARÁN CON LOS NUEVOS HOSPITALES

El socialista Ángel Tomás Godoy ha recordado que el actual Gobierno estuvo sus primeros cuatro años "trabajando para recuperar la sanidad" -ya que el PP "cerraba plantas y camas"- y para bajar las listas de espera, que se producen por muchos motivos, como el estado de salud de la población, el envejecimiento o el dinero que se presupuesta año a año.

Al respecto, ha subrayado que "durante todos los años" ha ido subiendo el presupuesto en materia sanitaria en la región. De hecho, las cuentas de 2020, ha comentado, incluyen 3.000 millones de euros para sanidad, lo que supone unos 1.500 euros por habitante. Además, ha incidido en que la región lleva "27 meses consecutivos con menos de 100.000 habitantes en lista de espera".

Godoy ha señalado que desde el Gobierno se están "tomando cartas en el asunto" porque no son "autocomplacientes", ha admitido que la región, Madrid y Galicia tienen un problema estructural de listas "que habrá que ver conjuntamente", y se ha mostrado convencido de que los datos de la lista mejorarán con los nuevos hospitales que están en marcha y que los 'populares' "no quisieron hacer".

EL CONSEJERO LAMENTA QUE EL PP LES TRATE DE "OGROS"

El consejero de Sanidad ha cerrado el debate lamentando que el PP les trate "de ogros", pidiendo incluso que se vaya, asegurando que, en un solo año, tras su llegada al Ejecutivo, atendieron a más personas, sindicatos y colectivos de este ámbito que los 'populares' en cuatro años.

Jesús Fernández Sanz, que ha pedido que no se convierta la labor de las Cortes en una "reiteración de debates estériles sin valor añadido", ha señalado que para dar una respuesta adecuada a las listas de espera se necesitan respuestas estructurales y ofertas de empleo público.

Ha afeado al PP que no hablen de los hospitales de la región que aparecen entre los mejores de toda España o de otros datos del informe del SNS como los de consultas de especialistas o la posición quinta que tiene la región en espera de pruebas diagnósticas. Sobre los 15 millones de euros que los 'populares' quieren incluir en los presupuestos para reducir las listas se ha preguntado si los quieren "para enviarlos a la sanidad privada, como ya hicieron".