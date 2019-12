El PP urge a destituir a la dirección de la EMT por la ausencia de protocolos para evitar el fraude

"Según hemos conocido por la prensa tanto el gerente como la responsable de Gestión de la EMT han reconocido ante el juez que noexistían protocolos de control que podían haber evitado el robo de cuatro millones de euros de las cuentas de la compañía", ha dicho la edil del PP, quien ha añadido que estas declaraciones "ratifican lo que han confirmado tanto técnicos municipales como trabajadores de la EMT en la comisión de investigación de ausencia de controles en la gestión".

Catalá ha apuntado que el último pleno aprobó controles en las empresas públicas municipales que no existían. "El propio viceinterventor del Ayuntamiento de València reconoció ayer en la comisión de investigación que si se hubieran hecho las conciliaciones diarias de las cuentas municipales, se hubiera evitado el robo de los cuatro millones", afirman los dos concejales y consejeros del PP en el consejo de administración, Marta Torrado y Carlos Mundina.

Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento, "los testimonios detrabajadores, especialistas y directivos de la EMT tanto en el juzgado que investiga el caso de la estafa de los cuatro millones como en la comisión técnica de la EMT ha quedado probado el descontrol en la gestión".

"También existen contradicciones en las declaraciones ya que elgerente dice ante el juez que se hacían las conciliaciones decuentas diarias, algo que los trabajadores de la EMT desmienten aligual que esta debería realizarla la trabajadora despedida. Dehaberse hecho, se hubiera evitado el robo", señalan Mundina yTorrado.

CESE DE GREZZI

El PP ha reiterado su petición para que se cese al presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Guiseppe Grezzi al frente de la EMT. Además se pedirá al pleno, como ya ha hecho en el Consejo de Administración de la EMT, trasladar el caso de la estafa al Tribunal de Cuentas, al Banco de España y que se pida a Sindicatura de Comptes una auditoría de la gestión de la EMT.

El Ayuntamiento, a instancia del PP, incluirá en el Plan Anual de Control financiero de 2020 una auditaría a la gestión de la EMT. "Lo sucedido en la EMT es gravísimo. No pueden desaparecer cuatro millones de euros de dinero de todos los valencianos y que nadie asuma la responsabilidad política. En una empresa privada esto sería impensable. Estamos hablando de una cantidad muy elevada, pagada desde una empresa pública, por lo que sus máximos directivos políticos y gestores no pueden pretender hacer como si con ellos no fuera este robo", han declarado los ediles del PP.

A instancias del grupo 'popular', concluye Catalá, "el Ayuntamiento hará una auditoría integral de los sistemas informáticos de control de gasto y compra de la EMT para contribuir también de esta manera a esclarecer lo sucedido y para dirimir posibles responsabilidades".