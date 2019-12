Ribó: "És millor tindre una ZAL que tindre una zona que sembla un desert"

L'alcalde de València, Joan Ribó, creu que la justícia ja "ha dit" el que havia de dir sobre la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja desestimat per segona vegada la paralització de la ZAL que reclama l'Associació 'Per l'Horta'.

Des del seu punt de vista, "és millor tindre una ZAL que tindre una zona que sembla un desert. O va cap a avant o cap a arrere, però que s'acabe la història perquè no podem estar així eternament". Segons l'edil, "no guanyem res i perdem totes les possibilitats que té la ZAL, que les té realment, en creació d'ocupació i que les estem perdent", ha advertit.

Ribó, que ha realitzat aquestes declaracions després de presidir una reunió del Comité Assessor del Port de València, ha apuntat que la Zona d'Activitats Logístiques "fa 22 anys que està en marxa", on abans hi havia horta "ara no hi ha res" i "és un tema que cal solucionar", ha sostingut.

Hi ha coses que no li agraden, ha admés, com les torres del Saler, "però que no es poden tirar arrere". "El que no podem fer és reescriure la història" ha avisat, i en el cas de la ZAL "una cosa que fa tant de temps que està parada pense que la justícia és la que ha de dir i la justícia ha dit", ha sentenciat.

Quant als paràmetres que hauran de complir les empreses que opten a fer-se amb alguna de les parcel·les destinades a ús logístic, Ribó ha explicat que han demanat que, "a l'hora d'assignar determinats terrenys en la zona més lluny del mar, d'alguna manera es vinculen en el que siga possible a actuacions d'indústries agroalimentàries".