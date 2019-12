Ribó: "Es mejor tener una ZAL que tener una zona que parece un desierto"

Desde su punto de vista, "es mejor tener una ZAL que tener una zona que parece un desierto. O va hacia adelante o para atrás, pero que se acabe la historia porque no podemos estar así eternamente". Según el edil, "no ganamos nada y perdemos todas las posibilidades que tiene la ZAL, que las tiene realmente, en creación de empleo y que las estamos perdiendo", ha advertido.

Ribó, que ha realizado estas declaraciones tras presidir una reunión del Comité Asesor del Puerto de València, ha apuntado que la Zona de Actividades Logísticas "hace 22 años que está en marcha", donde antes había huerta "ahora no hay nada" y "es un tema que se ha de solucionar", ha sostenido.

Hay cosas que no le gustan, ha admitido, como las torres del Saler, "pero que no se pueden echar atrás". "Lo que no podemos hacer es reescribir la historia" ha avisado, y en el caso de la ZAL "una cosa que hace tanto tiempo que está parada pienso que la justicia es la que ha de decir y la justicia ha dicho", ha sentenciado.

En cuanto a los parámetros que deberán cumplir las empresas que opten a hacerse con alguna de las parcelas destinadas a uso logístico, Ribó ha explicado que han pedido que "a la hora de asignar determinados terrenos en la zona más lejos del mar, que de alguna manera se vinculen en lo que sea posible a actuaciones de industrias agroalimentarias".