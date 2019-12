La desaparición de Wafa, la joven de Carcaixent, no fue voluntaria

La joven Wafa, de 19 años, desapareció el pasado 14 de noviembre en Carcaixent (Valencia) y, aunque en un principio los investigadores no lo relacionan con el caso de Marta Calvo, sí trabajan "clarísimamente" con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

"Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, y parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo", ha explicado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

Asimismo, ha anunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se va a sumar también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent: "Así lo solicité ayer y va a seguir por las líneas de investigación que tenemos, que en un principio no lo relaciona con el detenido".

Posible relación de Palma con dos muertes anteriores

Además, las fuerzas de seguridad barajan que Jorge Ignacio Palma, el detenido por la desaparición de Marta Calvo, que ha reconocido haberla descuartizado, haya repetido el mismo 'modus operandi' en otros casos que guardan "ciertas similitudes" con el de esta joven de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel (Valencia) y alrededores.

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que ha asegurado que "se está investigando" la relación de Palma con la muerte de al menos dos mujeres en Valencia en la primera mitad de este año.

Se trata del fallecimiento en junio de una joven que ejercía la prostitución en una vivienda del valenciano barrio de Ruzafa y el de otra mujer que trabajaba en una casa de citas de l'Eixample de esta misma ciudad y que murió en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido y tras haber mantenido relaciones con un cliente que se fue precipitadamente del lugar.

Investigación en otras comunidades

Igualmente, ha insistido en que "no hay un número" de casos definido, dado que "los distintos equipos de investigación territoriales tendrán que revisar los que puedan ser parecidos para ver si hay alguna posibilidad" de que estén relacionados.

"Es cierto que cuando aparece una primera coincidencia es obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigarlo y se está tratando de ver aquellos casos que pudieran tener ciertas similitudes, estudiar las posibles conexiones", ha apuntado Fulgencio, que ha explicado que se reabren casos para "no dejar nada al descubierto".

Ha subrayado que, en cualquier caso, "es muy pronto para determinar si puede haber conexiones o no" entre estos casos y el de Marta Calvo y ha indicado que la investigación se extiende a otras comunidades autónomas. "No descartamos nada, pero no dejamos de investigar", ha enfatizado.