San Sebastián cerrará playas y paseos ante el fuerte temporal de oleaje previsto para este viernes

En declaraciones a los periodistas, Ibabe ha señalado que la previsión es que pueda ser "el temporal más duro que hemos tenido en las últimas fechas" y ha advertido de que la situación será "complicada en la línea de costa, con impacto bastante poderoso de ola".

En esa línea, ha explicado que, ante la alerta roja de Aemet y naranja de Euskalmet decretadas para el viernes, se adoptarán diversas medidas. En la zona de Parte Vieja, Ensanche y Paseo Nuevo, este último se cortará completamente (tanto a vehículos como a peatones).

Del mismo modo, el Paseo Salamanca se cerrará desde la calle General Jauregi, tanto a peatones como a vehículos. La calle Aldamar también se cerrará a partir de la calle Soraluze, y el tramo de la plaza Zuloaga entre San Telmo y los cines Príncipe a la fotográfica también se cerrará.

En la zona de Zurriola, como suele ser habitual, el Paseo de Leizaola se cerrará a peatones. Asimismo, la acera y el bidegorri de la zona expuesta al mar del puente del Kursaal se cerrará, así como todos los accesos a la playa de Zurriola

En el muelle, tanto la terraza del Náutico como la pasarela estarán cerrados, mientras que en la zona de La Concha, todos los accesos a la playa, desde la plaza Cervantes hasta el Pico del Loro, permanecerán cerrados. Tampoco se podrá acceder al voladizo.

Asimismo, todos los accesos a la playa de Ondarreta permanecerán cerrados. El paseo Eduardo Chillida se cerrará desde la rampa de la playa hasta el final, Peine del Viento incluido, y el mirador del Pico del Loro también permanecerá cerrado.

"SITUACIÓN DE RIESGO"

El edil ha señalado que las zonas estarán debidamente valladas y ha insistido en que se trata de "una situación de riesgo". "Vamos a ir analizándola a medida que estemos en ella y si hay que adoptar medidas extraordinarias que conlleven más cierres se adoptarán", ha asegurado.

Ibabe ha solicitado la "máxima colaboración" de los ciudadanos y ha confiado en no tener que poner "ninguna denuncia", aunque ha advertido de que serán "absolutamente inflexibles" con las personas que se salten los cierres.

"Es una situación de peligro, no es una situación de juego, ponemos en riesgo la vida de propios y de terceros y es una cuestión que no la vamos a tolerar", ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que quien quiera acceder "a ver el espectáculo, que entendemos que tiene su atractivo", tendrá la posibilidad de hacerlo desde la terraza del Kursaal o desde el monte Urgulll. No obstante, ha recordado que está prohibido acceder al Paseo Nuevo.