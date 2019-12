Robles, sobre la despesa en els avions Falcon: "La gent no va ni a menjar ni a beure"

20M EP

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que els avions Falcon, que utilitzen el Govern i la Casa Reial per als seus desplaçaments, tenen un ús "exclusivament" per "raons de treball" i ha al·legat que "la gent no va a un Falcon ni a menjar ni a beure".