La Asociación de la Prensa de Madrid pide a Pedro Sánchez que deje de limitar las preguntas en sus comparecencias

La Asociación de la Prensa de Madrid ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que elimine la limitación de preguntas a los periodistas en sus ruedas de prensa y comparecencias, después de que este miércoles los profesionales de la comunicación se quejaran por solo permitirles dos preguntas en la rueda de prensa posterior al encargo del Rey a Sánchez como candidato a la investidura.

La APM defiende en un comunicado la función de los periodistas de mantener informados a los ciudadanos, y al deber de los responsables políticos de "someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de expresión y a dicho derecho de información".

La limitación de preguntas, como en el caso concreto de este miércoles en La Moncloa, "obstaculiza dicha misión", por lo que la Junta Directiva de la asociación ha solicitado una reunión con el Secretario de Estado de Comunicación para tratar este asunto, según ha informado la APM.

Esta rechaza las comparecencias sin preguntas tanto de los miembros del gobierno en el cargo como de los partidos políticos y denuncia que "sin preguntas no hay cobertura" y señala que está dispuesta a intensificar su campaña, que lleva este mismo mensaje, "en la que se exhorta a los periodistas a no acudir a actos informativos que no admitan preguntas".

Termina el discurso Pedro Sánchez y los periodistas muestran su disconformidad por solo disponer de dos turnos de preguntas. El resto de los líderes que han comparecido en rueda de prensa tras reunirse con el rey no han puesto límite



En directo 👉 https://t.co/LMYhqgePhjpic.twitter.com/rifVrgC8ik — 24h (@24h_tve) December 11, 2019

Fue el periodista de El Español Daniel Basteiro quien este miércoles realizó una de las dos únicas preguntas permitidas en la rueda de prensa de Sánchez tras ser propuesto por el Rey como candidato a la investidura.

Aprovechó su turno de palabra para ejercer como portavoz de los periodistas que cubren la información del Gobierno y trasladar su queja al presidente en funciones: "Si solo va a haber dos turnos de preguntas en esta comparecencia no es porque los periodistas no queramos preguntar más si no porque a diferencia de los demás líderes políticos que han comparecido en el Congreso se ha puesto este límite, algo por lo que mis compañeros y yo expresamos nuestra profunda disconformidad".