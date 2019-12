La Diputación no pondrá trabas para renegociar con la Junta la cesión del centro de enfermos mentales

Entrena ha asegurado a preguntas de los periodistas que la cesión del lugar se realizó "hace 30 años" y que "ese convenio finaliza a 31 de diciembre de 2019", por lo que la carta remitida a la Delegación de Salud de la Junta en Granada únicamente iba dirigida a conocer "si la Junta iba a querer mantener esos inmuebles cedidos o no".

"Es evidente que parte de esos inmuebles llevan más de 20 años sin uso y deteriorándose, y la idea que tenemos es entrar en ese espacio de diálogo con la Junta para encontrarle la mejor solución. Que no se preocupe el Gobierno andaluz que no hay ningún problema, como se ha pretendido comunicar por parte del delegado de Salud", ha asegurado el presidente de la Diputación provincial.

Según ha publicado este jueves el periódico local Ideal, la Delegación de Salud recibió el 19 de noviembre una carta de Diputación de Granada que indicaba que el 1 de enero de 2020 deberían desalojar las instalaciones cedidas y que se dedican a la atención hospitalaria de enfermos mentales, de los que 19 están internos y 20 acuden como centro de día.

Según la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, hay "sorpresa por el requerimiento con tan poco margen de reacción" preparan una respuesta jurídica "ante esta propuesta de desalojo exprés".

Sin embargo, Entrena ha asegurado que ambas partes "saben que termina el contrato" y que este recordatorio "ha partido de la Diputación, pero el Gobierno andaluz sabe que si necesitaba mantener el uso de estas instalaciones se podía haber dirigido a la Diputación para avisar de la finalización".

"Buscaremos el encaje jurídico para mantener ese servicio, pero también es verdad que hay algunas zonas que necesitamos para la Diputación y que llevan 20 años abandonadas, y también el convenio firmado en su momento prevé la obligación del mantenimiento", ha comentado el presidente.

Entrena ha asegurado que se sentarán a hablar con la Junta de Andalucía para darle solución a la finalización de la cesión, ya sea "para firmar uno nuevo, renegociarlo y ver si es viable jurídicamente".

"Desde la Diputación no vamos a forzar ninguna situación. Soy una persona de lealtad institucional. Todo tiene solución si hay buena voluntad. Ahora, si lo que se quiere es utilizar cualquier circunstancia, aunque sea de obligado cumplimiento, para generar una trifulca política, a mí no me van a encontrar. Echo de menos esa reciprocidad de lealtad institucional, porque en vez de hablar hay responsables públicos que prefieren usar cualquier cuestión para lanzar mensajes alarmistas que no existen", ha concluido.