Una dona, ferida després de caure al buit quan fugia de la seua ex-parella que anava armat amb un ganivet

La Policia Nacional investiga si la dona directament es va llançar al buit per por de la seua ex-parella, de 52 anys, o va caure en un intent de fugir d'ell per la finestra. La víctima va ser traslladada en primer lloc a l'hospital de Manises des d'on va ser remesa a la Fe, on es troba ingressada conscient a la Unitat de Cures Intensives.

Els fets han succeït cap a les 2.30 hores quan es va rebre una telefonada en la sala del 091 en la qual s'alertava d'una discussió i que hi havia una dona amb convulsions al carrer després de l'altercat.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la Policia Nacional i de la Local, que van trobar a terra una dona en estat de semiinconsciencia, amb sang al cap i que havia impactat amb un cotxe després de precipitar-se per una finestra.

Els agents van descobrir que la seua ex-parella s'havia presentat en la casa armat amb un ganivet i amenaçant-la, per la qual cosa ella es va tancar en una de les habitacions. L'home va trencar la porta i va aconseguir accedir a l'habitacle, moment en què ella es va precipitar al buit, en circumstàncies que s'estan investigant.

L'ex-parella, sobre la qual no pesa cap orde d'allunyament, ha sigut detingut per temptativa d'homicidi. De la víctima no consta l'edat. Tots dos són de nacionalitat xinesa.