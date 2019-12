Gobierno murciano cree que la ronda de Sánchez con autonomías pretende "justificar" su pacto con independetistas

Así ha contestado Martínez Vidal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada por el anuncio del candidato socialista a la investidura como presidente del Gobierno de España, quien tiene intención de llamar a partir de la semana próxima a todos los presidentes autonómicos, incluido Torra.

En concreto, Martínez Vidal ha considerado "bastante sorprendente" que Pedro Sánchez "tenga tanta premura en reunirse con todos los presidentes autonómicos en este momento".

Todo ello, a pesar de que tanto el presidente murciano, Fernando López Miras, y otros consejeros como el de Agricultura y el de Hacienda "han solicitado en varias ocasiones reuniones con ministros que no han sido concedidas".

Ahora, lamenta que Pedro Sánchez pretende "de alguna manera dar normalidad a esta ronda de contactos con los presidentes autonómicos".

"Entendemos que, por supuesto, el presidente López Miras acudirá a todas las reuniones que sean convocadas por parte del presidente Pedro Sánchez y también le trasladará las inquietudes que tenemos los murcianos y las necesidades del Gobierno regional, que hasta la fecha no se están satisfaciendo", ha zanjado la portavoz.

Martínez Vidal también se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien ha criticado que, a día de hoy, todavía no haya sido citado por López Miras para mantener un encuentro.

En este sentido, Martínez Vidal cree que "con quien tiene que hablar el Ejecutivo regional es con el Gobierno de España y sobre todos los temas que se tienen que negociar".

"Imagino que, si no se ha hablado hasta la fecha, el presidente no habrá tenido ocasión de hacerlo pero, en cualquier caso, no creo que haya ningún problema en cuanto a contar con esa interlocución por parte del presidente López Miras o de este Gobierno", ha concluido.