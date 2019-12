Revilla cree que la ronda de Sánchez con los presidentes autonómicos es una "disculpa" para llamar a Torra

"Con la disculpa de que llaman a todos pueden llamar también al catalán", ha opinado Revilla, que todavía no ha recibido la llamada del líder socialista. "A mí que me llame", ha comentado al respecto, a la par que ha defendido que "hablar es bueno".

El secretario general del PRC, que tiene un diputado -José María Mazón- en el Congreso, ha respondido así a preguntas de los periodistas este jueves a propósito de la ronda de llamadas prevista por Sánchez a los presidentes autonómicos, incluido el de Cataluña.

"Yo creo que esto tendrá, quizá, la ulterior posibilidad de que a lo mejor los pactos que hayan firmado o vayan a firmar para que Esquerra se pueda abstener en la elección del presidente pueda estar que, con la disculpa de que llaman a todos, puedan llamar también al catalán", ha reflexionado el mandatario cántabro, que ha asegurado que atenderá la llamada o acudirá al encuentro con Sánchez.

En este sentido, ha avanzado que aprovechará esa conversación con el presidente en funciones -al que el Rey ha propuesto como candidato- para abordar la situación de Cantabria y recordarle las reivindicaciones hechas a cambio del apoyo del PRC en la interior investidura fallida.

Además, el regionalista advertirá al socialista de que su partido no aceptará "de ninguna manera" que en los acuerdos para una posible abstención de Esquerra hubiera algo que "pasase en una mínima parte" a la Constitución.

En este sentido, Revilla no cree que Sánchez "se salte de ninguna manera" la unidad de España o referéndums fuera de la Carta Magna, y ha insistido en que el PRC no va a consentir que a cambio de esto se vaya a "ceder lo más mínimo" ante quienes, como ha dicho, tienen la obligación de cumplir las leyes y no lo hacen.

GRUPO PRC Y PORTAVOCÍA DE MAZÓN

Por otro lado, y también a preguntas de los medios, Revilla se ha referido al grupo conformado por el PRC junto con UPN, Coalición Canaria y Teruel Existe, denominado 'España Plural', y que no es "incómodo" para su partido al ser "más homogéneo" que el "vuelo chárter" -como lo ha denominado- en el que están integrados independentistas.

Sobre la posibilidad de que Mazón pueda ser portavoz de esa agrupación, Revilla lo ha valorado de forma muy positiva, y ha destacado al respecto que el diputado regionalista "se ha ganado en Madrid un prestigio", donde es considerado una persona "muy seria y serena". "Es un lujo tener a Mazón en Madrid", ha remachado.

Tras asegurar que Mazón "dedica 24 horas al día" a que los compromisos suscritos con el PSOE se cumplan, Revilla se ha mostrado convencido de que lo firmado en el "papeluco" va a ser una realidad antes de que acabe el año y a pesar de que el Gobierno central está en funciones.