Iceta sitúa a Marín como presidenta del PSC y Granados como viceprimera secretaria

Demà comença el 14è Congrés de @socialistes_cat Si el Congrés ratifica la meva candidatura com a primer secretari proposaré que m’acompanyin @nuriamarinlh com a presidenta, @Eva_Granados com a viceprimera secretària i @salvadorilla com a secretari d’organització i acció electoral pic.twitter.com/U63LRImuwM