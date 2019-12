El presidente de Canarias asegura que el Gobierno de Sánchez "se va a hacer indudablemente dentro de la Constitución"

"Mi deseo es que tengamos investidura y que tengamos Gobierno. Se va a hacer indudablemente dentro de la Constitución, eso que nadie ponga ningún tipo de duda y espero que los nacionalistas canarios se sumen a esa mayoría suficiente y necesaria para que haya investidura", apostilló en declaraciones a los medios.

En este sentido, apuntó que Sánchez ya ha dicho que hablará con "todos" los partidos políticos, añadiendo que este miércoles "incluso hizo mención expresa a Canarias, a los gobiernos autónomos, también a los presidentes".

Por ello, mostró su confianza en que Nueva Canarias (NC) llegado el momento dará su apoyo a una investidura de Sánchez, al tiempo que apeló a que CC "despeje las dudas internas y deshoje la margarita".

Agregó que la "margarita" que debe deshojar CC "es si apuesta por desbloquear la política del país y traer más recursos para Canarias o mantiene el bloqueo político para ir a nuevas elecciones y, por tanto, con un efecto pernicioso y tremendamente grave para los intereses de los canarios. Creo que queda claro qué decisión deben tomar, espero que la tomen pronto en sus órganos de dirección", dijo.

Por último, subrayó la importancia de que se conforme un gobierno en España, ya que avisó de que "si no hay gobierno, no va a haber presupuesto, si no hay presupuesto se perderán cientos de millones de euros, si no hay gobierno se perderán los 500 millones del convenio de carreteras, que ya el Gobierno de Canarias ha cerrado con el Gobierno de España".