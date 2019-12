Puig veu "extraordinàriament positiu" que Sánchez vullga reunir-se amb els presidents autonòmics

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans en ser preguntat per la ronda de contactes amb els presidents autonòmics anunciada per Pedro Sánchez després d'acceptar l'encàrrec del rei Felip VI de formar govern.

Al president valencià li pareix "positiu" que haja acceptat acudir a una nova investidura, ja que "la majoria d'espanyols li van donar al PSOE eixa posició i, per tant, ha de continuar en eixe esforç que està fent des del primer dia".

A més, la ronda de contactes amb tots els grups polítics i també amb els presidents autonòmics: "Va a entendre el que és la realitat plural d'Espanya i el pes que tenen les comunitats en la concepció global del país i cadascun li pot plantejar com es veu des de cada comunitat la realitat de la conformació d'aquest govern".

"En el nostre cas, volem que hi haja un govern, que hi haja un govern el més ràpidament possible, que les institucions estiguen en ple funcionament i compta amb el nostre suport perquè això siga el més ràpidament possible", ha dit.

Preguntat sobre si ell tampoc vol vaselina com a regal de Reis -després que el president de Castella-la Manxa i secretari regional del PSOE, Emiliano García-Page, bromejara, en plena negociació entre PSOE i ERC que no vol "vaselina" com a regal de reis- Ximo Puig ha indicat que "en cap cas, mai" ha demanat això als reis.

"Demane coses més normals. En qualsevol cas, jo estic convençut que el president Sánchez i el PSOE estan treballant en la direcció correcta", ha agregat.