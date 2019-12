Torra considera que Sánchez no soluciona "nada" con una llamada en medio de una ronda de 17 presidentes autonómicos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera que Pedro Sánchezno soluciona "nada" con una llamada en medio de una ronda de 17 presidentes autonómicos. Así lo han explicado fuentes próximas al jefe del Gobierno consultadas por ACN, este jueves por la mañana.

Torra sostiene que "el problema es no una llamada", y que hace falta "respeto institucional", además de bilateralidad entre Cataluña y el Estado. El jefe del ejecutivo exige al candidato a la presidencia del gobierno español el reconocimiento de los sujetos políticos, además de una "propuesta democrática" para dar salida a la autodeterminación y el fin de la "represión".

Finalmente, Torra apunta que hace falta que todo el mundo esté "a la altura del momento político", y encare el conflicto "con valentía y coraje, y no con gestos vacíos y estériles".

Sánchez aceptó ayer el encargo del rey Felipe VI de someterse a la investidura, después de la ronda de consultas. El líder del PSOE explicó que, a partir de la semana que viene, llamará todos los presidentes autonómicos -incluido Torra- "para compartir con ellos el deseo de poder contar cuanto antes mejor con un gobierno".

Intentos fallidos

El gabinete del presidente de la Generalitat ha hecho llamadas reiteradas a Sánchez desde que salió la sentencia del 1-O. Desde la Moncloa, pero, nunca han llegado a poner en contacto el líder del PSOE con Torra, argumentando que estaba "reunido" y que ya devolvería la llamada "más tarde".

Torra ya dijo -con sarcasmo- al líder del PSC, Miquel Iceta, en una sesión de control del 23 de octubre, que le pasara el teléfono cuando tuviera Sánchez: "Pásemelo y así podré hablar con él". El presidente del Gobierno había llamado entonces el presidente español en funciones en cinco ocasiones, sin éxito. El 21 de octubre Torra ofreció a Sánchez reunirse aquel mismo día aprovechando que el líder socialista estaba a Barcelona. El candidato del PSOE no atendió la petición.

Hoy mismo la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha opinado que la futura llamada de Sánchez a Torra "no tiene que ser motivo de satisfacción". "No convirtamos en extraordinario el que es ordinario, porque normalizamos el que no es normal", y "es una cuestión de mínimos", ha apuntado en una entrevista a Catalunya Ràdio.