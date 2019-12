Esparza dice que Na+ "se lo ha puesto muy fácil" al Gobierno para negociar pero señala que ya "ha elegido a Bildu"

Esparza ha afirmado que la tarde de este miércoles se reunieron con el Gobierno para "dejar clara nuestra voluntad de llegar a acuerdos en materia fiscal". "Pensamos que era importante hacer ese esfuerzo, que era necesario y un ejercicio de responsabilidad tender la mano", ha indicado.

Según ha dicho, Navarra Suma puso al Ejecutivo foral "una única condición, que de aceptarla hubiera significado que nosotros hubiéramos replanteado nuestra posición en el debate de hoy" en el pleno del Parlamento en torno a las tres medidas fiscales del Gobierno.

Esa condición era, ha precisado, que "la fiscalidad que se está aplicando a las familias en la Comunidad Autónoma Vasca sea la fiscalidad que se aplique a las familias en Navarra". "Con ese ejercicio de responsabilidad y con esa decisión, Navarra Suma estaba dispuesto a replantearse sus posiciones en las enmiendas a la totalidad", ha apuntado, para señalar que "se lo poníamos fácil al Gobierno".

Esparza ha explicado así que en la CAV "quien gobierna es el PNV y el PSE y aquí las dos formaciones que lideran este Gobierno son PSN y Geroa Bai-PNV, son los mismos agentes políticos". "¿Por qué las mismas formaciones políticas en Euskadi tratan de una manera a las familias y en Navarra no se puede tratar de esa misma manera a las familias?", se ha preguntado.

Según ha dicho, "el Gobierno nuevamente dijo que no, que no movía ni una coma de su propuesta fiscal". "Hay algunas cuestiones claras, la primera la presidenta está mintiendo porque dice que están negociando con todos los Presupuestos y con nosotros no se están negociando los Presupuestos; miente cuando dice que no se nos dijo en la primera reunión que no iba a mover ni una coma porque nos lo dijeron; y miente cuando dice que quiere acuerdos porque no quiere acuerdos", ha manifestado.

A su juicio, "no quiere acuerdos porque está atada, está atada a la política fiscal del cuatripartito de la pasada legislatura" y "no quiere acuerdos porque ya ha decidido quiénes son sus socios, con quién va a negociar y ha elegido a EH Bildu como socio prioritario, que será con quien terminará sacando la política fiscal y los Presupuestos".

Esparza ha pedido al Gobierno que "no vengan a contarnos cuentos chinos" porque, ha continuado, desde Navarra Suma "se lo hemos puesto muy fácil y además creo que era una posición por nuestra parte responsable: misma fiscalidad en Euskadi para las familias aplicarla en Navarra y a cambio de eso hubiéramos llegado a un acuerdo en política fiscal con este Gobierno".

Ha indicado así que hay "nula voluntad" del Ejecutivo a "llegar a acuerdos" y "responde a una posición política adoptada con antelación, a un acuerdo programático y a unas ataduras que tiene la presidenta que le prohíben llegar a ningún acuerdo con Navarra Suma".

Javier Esparza ha señalado que su grupo no está pidiendo "ningún imposible" al Gobierno; "es un modelo fiscal que el PSN quiso para las familias de Navarra en 2018". "Vamos a hacerlo en 2020 y si lo hacemos Navarra Suma llega a un acuerdo con el Gobierno y la respuesta es no porque están atados", ha insistido.