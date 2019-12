Mor el lleó Teimoso de Bioparc als 14 anys d'un procés cancerós en l'aparell digestiu

Teimoso va arribar a Bioparc procedent del Zoo de Lisboa (Portugal) el 2010 amb dos femelles per a formar un grup reproductor de la subespècie de lleó d'Angola i als pocs mesos van nàixer les primeres cries. Des d'aleshores han nascut altres ventrades, de les quals podem veure en el parc a les femelles Tata i Shanga.

El lleó, nascut el 27 de juliol del 2005 a Lisboa, ha gaudit de prop de deu anys de la seua maduresa a València, on ha gaudit de bona salut fins que fa uns mesos els seus cuidadors van començar a observar símptomes de malaltia, doncs havia perdut l'apetit i mostrava senyals que no es trobava bé.

L'equip tècnic del parc va procedir a realitzar diferents proves, diverses analítiques i ecografies i tot indicava que es tractava d'un procés inflamatori intestinal crònic freqüent en felins. Ràpidament es va començar a aplicar el tractament corresponent, si bé els problemes es van incrementar ja que va deixar de menjar i no responia bé la medicació, segons ha explicat Bioparc.

A més, en els últims dies evidenciava una gran pèrdua de la seua condició física, amb clars indicis de patiment i sense qualitat de vida, per la qual cosa no tenia sentit perllongar la seua agonia i s'ha decidit practicar-li una eutanàsia. A l'espera de rebre els resultats definitius, en la necròpsia s'ha pogut observar les lesions i deteriorament típiques d'un animal de la seua avançada edat i tot apunta al fet que podria tractar-se d'un procés oncològic en el tracte intestinal.

Amb la característica fisonomia dels lleons d'Angola, que mostren una preciosa cabellera, Teimoso ha exercit de "rei" del ramat i el seu port impressionava tots els visitants, especialment quan feia valdre el seu potent rugit que retrunyia en tot el parc. Per a tot l'equip ha sigut un colp "molt dur doncs, encara que esperat, sempre és complicat assumir la pèrdua d'un animal", han lamentat.

Els cuidadors han destacat així mateix el bon caràcter de Teimoso, doncs "facilitava els treballs més complicats com els entrenaments veterinaris per a realitzar les revisions rutinàries" i han recordat "com gaudia amb els enriquiments ambientals dels dies més especials, com les celebracions d'aniversaris, Halloween o Nadal, quan col·locaven els regals amb els seus menjars favorits en els arbres als quals saltava amb una esbalaïdora agilitat que deixava literalment atònits els qui ho contemplaven".

SUBESPÈCIE VULNERABLE EN PERILL D'EXTINCIÓ

Fins ara, en Bioparc València habitaven el grup reproductor format per Teimoso, Sortuda, Luana, Shanga i Tata i, d'altra banda, la "anciana" Fa. La bella subespècie "Lleó d'Angola" està considerada com a "vulnerable" en la llista roja d'espècies en perill d'extinció de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa).

Com tots els grans depredadors, les seues poblacions han patit un seriós declivi. Habita ecosistemes dispars i es troba des dels límits del bosc equatorial, en la República Democràtica del Congo, a les sabanes d'Angola, Zimbabwe i Zàmbia, fins al desert del Kalahari, a Namíbia i el delta de l'Okavango, a Bostwana, on alguns ramats s'especialitzen en la caça de búfals. El lleó d'Angola, en concret, només compta amb dos àrees protegides en la seua zona de distribució: els parcs nacionals d'Etosha i el Delta de l'Okavango, a pesar d'estendre's per cinc grans països africans.