L'interior de la Comunitat Valenciana estarà aquest dijous en avís per vents de fins a 80 km/h

20M EP

L'interior de la Comunitat Valenciana i l'interior nord d'Alacant estarà aquest dijous en avís nivell groc per forts vents que poden arribar als 80 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners en el litoral d'Alacant, segons la predicció de l'Aemet.