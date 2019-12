Belén Esteban estalla contra María José Campanario y Jesulín de Ubrique: No me provoques"

La exclusiva que dieron María José Campanario y Jesulín de Ubrique en la revista ¡Hola! no ha sentado nada bien a la ex del torero, Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame ha reaccionado a través del programa de Telecinco y este miércoles respondió a las alusiones que hicieron de ella en la revista.

"Cómo es la vida que ahora son ellos los que tienen que hablar de mí para salir en una revista", expresó.

Acto seguido, habló de uno de los temas que más le duelen, la ausencia del torero en la vida de la hija que ambos tienen en común Y más cuando leyó que Jesulín espera reunir a todos sus hijos por Navidad. "Vosotros sabéis cómo soy y me tengo que morder la lengua. Si yo dijera los diez motivos como mínimo pero me callo por la persona que tenemos en común, no lo voy a hacer pero si voy a hacer una pregunta al aire ¿Cuánto tiempo hace que no ves a la persona que tienes en común con Belén? ¿Cuántos años hace? ¿Y desde cuánto tiempo hace que no llamas?", comentó. "No quiero hablar de ella, me veo impotente, pero si hablo.. ¿Dónde está la conversación que iban a tener cuando cumpliera 18? Pues va a hacer 21.. Ya estoy harta, ella está independizada, con móvil..", dijo.

"Hijos son todos y si a ti te duelen los tuyos, a mi me duele la mía", continuó. "A mí me duele que él consienta esto porque él lo sabe, él y toda su familia. El padre es el que tiene la culpa de todo pero yo no me tengo que callar. Yo solo sé que el que desde los 13 años ha ido a médicos, reuniones de colegio, con tutores, le ha ayudado a hacer los deberes tiene un nombre y es Miguel Marcos Martín, mi marido", dejó claro.

A Campanario le mandó otro mensaje: "Yo nunca he sido amiga tuya. Te he visto una vez en la vida, hace 14 o 15 años en una estación de AVE. Me trajo a mi niña una vez que se fue a Ambiciones. Estaba lleno de cámara y me tuve que meter dentro de la vía para coger a la niña”, comentó la colaboradora. "No me provoques", le recomendó Esteban a Campanario.