Prioritat per als vianants i millor freqüència de transport públic, peticions per a la plaça de l'Ajuntament

La prioritat per als vianants, l'augment de les freqüències del transport públic i l'accés amb bicicleta són les principals peticions en matèria de mobilitat que fan els ciutadans de cara a la conversió en zona de vianants i posterior reurbanització de la plaça de l'Ajuntament de València, un dels punts més emblemàtics de la ciutat.

El procés participatiu Pensem la Plaça ha aconseguit ja sintetitzar en 27 criteris les propostes de més de 1.200 persones i de 30 entitats. Fins al 22 de desembre, es pot votar en la web habilitada pel Consistori per a prioritzar la importància de cadascun d'ells.

La regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, ha destacat aquest dimecres l'"acceptació generalitzada tant de la conversió en zona de vianants com de treballar amb un procés de participació sobre la futura configuració" de la plaça que s'ha detectat en la fase de diagnòstic. En aquest sentit, el 70% dels participants és originari de la resta de la ciutat i el 11,5% del barri de Sant Francesc, en el qual se situa la plaça, la qual cosa demostra la implicació i la importància de l'enclavament.

El procés s'ha articulat entorn de tres eixos: xarxa, espai i activitat. El primer inclou la mobilitat i l'accessibilitat, punt en el qual els ciutadans demanen millorar tant la situació per als vianants com l'accés amb bici, i augmentar la freqüència de pas del transport públic, una cosa que es podrà concretar en la futura línia C1 de l'EMT, que serà l'única que travesse la plaça.

A més, quant als hàbits, la presència de cotxes en tota la plaça determina que els ciutadans no la creuen, sinó que la voregen, a l'hora d'establir els seus recorreguts. En aquest apartat, també hi ha preocupació per l'accés als pàrquings per part dels residents, "encara que està garantit", segons Valía, i es destaca que la plaça no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

De la mateixa manera, els ciutadans adverteixen com a principals focus d'inseguretat la presència de terrasses de bars i restaurants, de cotxes i del sòl esvarós de les actuals voreres. "Les tres qüestions més conflictives quedaran resoltes amb la conversió en zona de vianants", ha afirmat la regidora, qui s'ha mostrat segura que totes les propostes que es presenten al concurs d'idees posterior "les tindran en compte".

En l'apartat de l'espai, només el 30% respon que l'actual plaça és agradable. Es considera, de manera majoritària, que hi ha soroll, pocs bancs, poques zones verdes, falta d'ombra i que és una plaça freda i poc acollidora.

Com a propostes, hi ha "consens" a conservar la font en la seua actual ubicació, a unificar rètols i senyals i es destaca la necessitat de posar en valor façanes com les de l'Ajuntament i Correus. En aquest punt, Valía ha afirmat que es tindrà en compte aquesta proposta per a la distribució i elecció de l'arbratge, de la mateixa manera que es potenciarà la vegetació per a "tapar" altres edificis més antiestètics, com el que se situa a la cantonada amb el carrer de les Barques. Les parades de flors, per part seua, es consideren part de la identitat de la plaça, però no els seus actuals quioscos ni la ubicació concreta.

Respecte a les activitats, es veu amb bons ulls que siga un focus turístic i comercial, ja que molta gent considera que tots dos usos li donen vida, si bé el repte és no perdre l'essència i funcionalitat per als residents. En aquest sentit, es proposa també conjugar les activitats importants amb altres de menor entitat per a humanitzar i democratitzar l'espai de la plaça.

L'última fase, una vegada tancat el procés de votació d'aquests criteris el 22 de desembre, serà el processament dels resultats i l'elaboració del document final de criteris ciutadans que serà incorporat, previsiblement a inicis de 2020, per part de l'àrea d'Urbanisme al plec de condicions del concurs d'idees que es convocarà per a la redacció del projecte de reurbanització.

Aquest procés és independent, i alhora paral·lel, a la conversió en zona de vianants que es durà a terme el 20 de març de 2020, i que suposarà que només els vehicles del transport públic, residents i càrrega i descàrrega podran accedir a la plaça.