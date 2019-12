EE UU da el primer paso para crear una Fuerza Espacial como estrategia de defensa en el nuevo "dominio de guerra"

U.S. AIR FORCE

La Cámara Baja de EE UU aprobó este miércoles la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) para 2020, que avala la nueva Fuerza Espacial y destina recursos por 738.000 millones de dólares.

El proyecto, que sumó 377 votos a favor y 48 en contra (41 demócratas y 6 republicanos), aglutina un conjunto de medidas, además de la de la Fuerza Aérea, como 12 semanas de licencia parental para los trabajadores federales y una subida de salario para los militares.

La ley prevé implementar una estrategia de defensa para enfrentarse a Rusia, China y "otras amenazas", según el documento consensuado por la Cámara Caja y el Comité de Servicios Armados del Senado.

La iniciativa considera el espacio como "dominio de guerra" y prevé el establecimiento del comando espacial de Estados Unidos, bajo el mando de la Fuerza Aérea.

"Dominio de guerra"

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Smith, reconoció antes de la votación que el proceso no fue fácil, al indicar que existe un "Gobierno dividido". "Tenemos un presidente republicano, un Senado republicano y una Cámara (Baja) demócrata que no están de acuerdo en muchos temas", admitió el congresista, según la publicación The Hill.

El congresista republicano Mac Thornberry indicó por su parte que este proyecto es "bueno para las tropas", lo que consideró "bueno para la seguridad nacional".

Al referirse al proyecto acordado, el presidente estadounidense, Donald Trump, destacó en Twitter que todas sus prioridades fueron incluidas en la NDAA: "aumento de sueldo para nuestras tropas, reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas, licencia parental remunerada, seguridad fronteriza y Fuerza Espacial".

"Congreso: No demoren más esto (su aprobación). Firmaré este histórico proyecto de defensa de inmediato", anticipó.

En agosto pasado, Trump anunció la puesta en marcha de un nuevo comando con la misión de proteger los intereses de su país en el espacio, un dominio considerado cada vez más reñido ante el creciente interés de sus dos mayores adversarios: China y Rusia.

El Comando Espacial contará con cinco centros de operaciones, una plantilla compuesta por 287 miembros del Departamento de Defensa y un presupuesto de 83,8 millones de dólares, y será responsable de coordinar las cinco diferentes ramas de las Fuerzas Armadas; seis en caso de que el proyecto de la Fuerza Espacial salga adelante.

La creación de este nuevo puesto de mando en estos momentos obedece a la creciente amenaza que representan China y Rusia, dijo en ese momento el general de la Fuerza Aérea John Raymond, quien estará al frente de este nuevo comando.