Manuel Carrasco, en 'El hormiguero': "Fui a juicio por tirar una pandereta al público de un concierto"

Hay muchos fans que harían cualquier cosa por tener un recuerdo de su artista favorito. Y este miércoles, Manuel Carrasco contó en El hormiguero una curiosa anécdota con dos de sus seguidoras que le llevó hasta el juzgado.

"¿Es verdad que fuiste a un juicio por una pandereta? Eso no lo puede decir cualquiera", comentó Pablo Motos. "Si, fui a juicio por tirar una pandereta al público de un concierto", comentó el cantante de Isla Cristina. "La cuestión es que no sabía por qué tenía que ir a la vista, solo me dijeron que había presenciado una pelea", explicó.

El artista señaló que "llegué a los juzgados de Madrid con una gorra porque me daba un poco de corte, pero alguno me reconoció". Continuó contando que "la jueza me dijo que en un concierto había tirado una pandereta y me preguntó: De estas dos personas, ¿a quién se la diste?".

Ante las risas del público, Motos añadió que "había dos chicas y se pelaron por la pandereta" y por ese motivo fueron a juicio. "Yo daba una en todos los conciertos y no me acordaba de ellas", afirmó Carrasco.

Incluso el cantante contó que "la jueza aguantó el tipo e, incluso, se rio un poco porque eso no era normal. De haber sabido que ese era el problema le habría llevado una caja de panderetas, se las firmo y le doy un concierto. Pero el trago de pasar por el juzgado para ese temita...".

Motos quiso saber cuál había sido la sentencia, pero Carrasco no supo responderle, pero reconoció que "no he vuelto a lanzar panderetas al público", concluyendo la anécdota.

El cantante visitó el programa para presentar la edición del CD/DVD de su disco La Cruz del Mapa y su próxima gira que recorrerá España y visitará México, Uruguay, Argentina o Chile.

Además, anunció en exclusiva en El hormiguero que su último concierto para cerrar esa gira será en el estadio olímpico de La Cartuja (Sevilla) el 19 de septiembre.