Ciudadanos y Foro coinciden en la posibilidad de "mejorar" las cuentas a través de enmiendas

Del mismo modo, desde Ciudadanos han destacado que las cuentas ya incluyen la creación de una oficina de atracción de inversiones, una de las reivindicaciones que la formación naranja expuso en las reuniones celebradas con el Gobierno regional sobre presupuestos. Así lo han indicado durante la fijación de posiciones en la Comisión de Hacienda de la Junta General, después de que el consejero Enrique Fernández presentara el proyecto relativo a su Consejería.

La diputada Susana Fernández ha anunciado que desde la formación naranja van a presentar enmiendas relativas a la reforma del Servicio Público de Empleo (Sepepa) y para que se destine el 60% del impuesto de las grandes superficies, 4,8 millones de euros, "a paliar parte de las consecuencias negativas que han tenido sobre el comercio minorista".

Por otro lado, el diputado de Foro, Adrián Pumares ha señalado que aunque se trata de un proyecto "continuista" su formación también espera mejorarlos en el trámite de enmiendas. El diputado ha señalado que los anteriores presupuestos autonómicos, ya fueran pactados con Podemos e IU o con el PP, fueron un "estrepitoso fracaso", por lo que un presupuesto continuista no permitiría dar "los pasos que Asturias necesita". "Parece que hay un cambio en la gestión y que buscan hacer más con menos", ha destacado, de la que ha indicado que Foro buscará que "dentro de una semana este presupuesto sea mejor".

Desde IU, Ángela Vallina ha aprovechado su turno para afear a Podemos -sin citarlos- que todavía no haya asegurado su apoyo a las cuentas. "No hay ninguna razón para que no pasé lo que pasó el año pasado", ha indicado Vallina -las cuentas vigentes sumaron el apoyo de PSOE, Podemos e IU-, para recordar que el proyecto de presupuestos es progresista y que "la alternativa es que la derecha siga avanzando".

Sin embargo, desde Podemos, Lorena Gil ha insistido en las diferencias con el proyecto de presupuestos socialista. "Seguiremos insistiendo en la necesidad de contratos de permanencia para las empresas que reciban ayudas públicas", ha indicado, para reclamar "más importancia" para el Sepepa, porque "no está dando un buen servicio". Del mismo modo, se ha preguntado sobre la situación de los fondos mineros y ha resaltado la "dificultad" para invertir en el medio rural. En definitiva, son unas cuentas que para Podemos pueden ser mejoradas "para ponerse del lado de los trabajadores y de las personas en situación de vulnerabilidad".

Donde no hay atisbo de apoyo es desde el PP. Así, el diputado Pablo González ha comenzado su intervención acusando a IU y a la diputada Ángela Vallina de "entregarse" al PSOE. "Disimulen un poco por lo menos", ha ironizado el 'popular', que ha afirmado que Industria y Economía "maneja muy poco presupuesto" para desarrollar políticas. Del mismo modo, fue crítico con la anunciado oficina de captación de inversiones. "Estamos cayendo otra vez en el mismo error", ha indicado González para resalta que existe una con recursos estatales y va a operar otra con recursos autonómicos.

Por otro lado, el socialista René Suárez ha indicado que las cuentas para el 2020 pretenden "consolidar y avanzar" con las políticas llevadas a cabo además de "abrir nuevas líneas", como el I+D+i, la digitalización o la captación de inversiones. Del mismo modo, ha agradecido el "dialogo propositivo" del resto de grupos, pero ha criticado la "retórica" del PP. Una formación que, a su juicio, no tiene interés por escuchar a los consejeros ya que ya han anunciado una enmienda a la totalidad del presupuesto, "lo que puede conlleva una perdida de inversión y menos recursos". "No vamos a escatimar esfuerzos para que tengo el máximo apoyo y estamos abiertos al dialogo y al acuerdo", ha señalado el PSOE.

VOX CRITICA LOS "ATAQUES" A LOS EMPRESARIOS

Para finalizar, el diputado de Vox Ignacio Blanco ha señalado que el tramite de comparecencias sobre los presupuestos es "a la trágala" y que no terminan de ver las diferencias de estas cuentas respecto a los ejercicios anteriores.

Del mismo modo ha criticado que haya "mucho gasto" en personal y ha pedido hacer "amable" la región a las empresas. Todo ello a través de la reducción de impuestos y basándose en "no atacar a los empresarios cuando deciden marcharse".

"Que Asturias sea una región amable a los que se instalen aquí, que cuando cualquiera que se quiera ir no se le llama capitalista salvaje o se le amenace desde los medios de comunicación", ha afirmado el diputado de la formación de Santiago Abascal.