Mago Yunke: "Lo paso mejor creando en un taller que sobre el escenario"

El mago Yunke presenta en Madrid Hangar 52, un ambicioso proyecto que promete mostrar experimentos de teletransportación de la Nasa o rituales de los antiguos guerreros de la Gran Muralla China. El espectáculo se podrá disfrutar en Ifema (Madrid) hasta febrero.

¿Qué hace tan especial a Hangar 52? Su producción, que es muy distinta a la de los demás trabajos que he hecho. Si no hubiésemos tenido esa propuesta tan grande en China, a lo mejor no podríamos haberla hecho aquí, porque es difícil estar seguro de que vas a tener tanta audiencia. En China es diferente: allí hay fama,repercusión y un mercado más amplio, por eso no hay ese riesgo. Es la primera vez que estamos aquí en Madrid, aunque llevamos muchos años trabajando en televisión y nunca se le había dado tanta publicidad a algo así.

¿Qué queda por hacer cuando ha ganado el campeonato del mundo de magia? Siempre voy por objetivos. Cuando gané el premio mundial de magia en el 2000. Después, en 2018 gané otro premio mundial. Luego hice la gira de China, que es unipersonal, y pensé "después de esto no se puede hacer más", pero hay retos y cosas que te ilusionan, y no pierdo nunca la capacidad de ilusionarme ni las ganas de trabajar.

Salvador Vicent Campeón de magia en España, este castellonense triunfó en las competiciones internacionales FISM de 2000 y 2018. Ha participado en 'El Hormiguero' y 'Nada X Aquí'.

¿Cuánto tiempo lleva desarrollar un espectáculo así? Llevo cinco años trabajando en él, pero con los conocimientos de toda la vida. He de decir que, si no hubiera 25 años de carrera artística detrás dedicados a la magia, no podría haber hecho esto en cinco.

¿Qué le lleva a fabricar sus propios artilugios? Lo hago porque me divierte mucho. Soy más un mago mecánico, de taller y creación, que un artista en el escenario. Y aunque cuando estoy en una función me entrego, me crezco y derrocho energía… lo paso mejor construyendo en un taller. El momento en el que pruebo algo que he inventado y sale bien es precisamente por lo que hago magia. En ese instante, pienso "merecen la pena todas las horas de dedicación solo por esto".

¿A qué se refiere cuando dice que quiere que la gente se sienta "ilusionada y no engañada"?

La magia siempre lleva a trampa, una palabra que no me gusta. La trampa es un engaño, no es agradable. Y la ilusión es distinto, cuando alguien te ilusiona crea algo bonito, que no estaba antes. Creo que estamos faltos de ilusionarnos, y que la gente tiene que sentir la ilusión de la magia y no el engaño. Hay otras personas que se dedican al engaño, pero nosotros no, nosotros hacemos ilusión.