Puig anuncia que al final de legislatura "el 100% de l'energia que consumeixen els edificis de la Generalitat serà verd"

Així ho ha avançat Puig, que aquest dimecres ha participat com a president de la delegació espanyola en el Comité Europeu de les Regions (CdR) en la reunió que membres d'aquest organisme comunitari han mantingut en el marc la Cimera del Clima de Nacions Unides COP25.

El dirigent valencià ha assenyalat que el procés està en marxa en part però se'n va a accelerar "de manera decisiva" el primer trimestre de l'any que vé. D'aquesta manera, "la factura de quasi 50 milions d'euros anuals que gasta la Generalitat en el funcionament de la pròpia administració, dels col·legis, dels hospitals i del conjunt dels servicis que presta la Generalitat seran oferits a través d'una energia verda i renovable", ha assegurat.

Al mateix temps, ha informat que la Generalitat preveu reduir la seua factura energètica augmentant l'eficiència dels seus edificis, mitjançant la instal·lació de panells fotovoltaics "en tots els centres depenents de la Generalitat".

En la reunió del Comité Europeu de les Regions en la COP25 que s'està celebrant a Madrid -que ha dirigit el vicepresident primer de l'organització, Markku Markkula- s'ha fet un resum de les posicions de l'organisme en la consecució de la neutralitat climàtica de la Unió Europea i la gobernança global pel clima i s'ha tractat l'estat de les negociacions per a la posada en pràctica de l'Acord de París, informa el Govern valencià.

Durant la seua intervenció, el president ha defès la participació de les regions en l'estratègia contra el canvi climàtic i ha advocat per formalitzar el "paper clau" que els governs locals i regionals van a jugar sobre aquest tema, per a traslladar així els objectius de l'acord de París a accions concretes.

Per açò, el titular del Consell ha avançat que demanarà la convocatòria de la Conferència de presidents autonòmics en el primer semestre de l'any que vé, per a abordar qüestions com l'emergència climàtica o "la participació de les comunitats autònomes contra el canvi climàtic", així com "temes ja tradicionals com el finançament autonòmic".