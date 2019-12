El grupo vocal portugués 'Olisipo' cantará a la Navidad en el Centro Botín

Compuesto por cinco voces -tres femeninas y dos masculinas-, el grupo destaca por la calidad interpretativa, que le ha llevado a trabajar con dos de los más prestigiosos ensembles de la actualidad: The Hilliard Ensemble y The King's Singers.

Durante su actuación, que tendrá lugar el a las 20.00 horas, en el auditorio del Centro Botín, ejecutarán un programa titulado 'Europa canta la Navidad', durante 70 minutos de "armonía vocal" en los que se sucederán diversas composiciones navideñas inglesas, portuguesas, francesas y españolas, informa la entidad cultural.

El barítono Armando Possante es el director musical y solista principal de esta formación, en la que también participan las sopranos Elsa Cortez y Patrycja Gabrel; la mezzo-soprano Lucinda Gerhardt y el tenor Nuno Raimundo.

Fundado en 1988, Olisipo -que toma el antiguo nombre de Lisboa para denominarse- ha ofrecido conciertos en la mayor parte de Europa, así como en Japón, Marruecos o Singapur.

Especialmente sobresaliente fue su participación en la producción cinematográfica 'As variações de Giacomo', junto a John Malkovich y Verónica Ferres.

Su extensa discografía comprende numerosos títulos como 'Officium Defunctorum' de Estêvão de Brito; 'Responsorios das Matinas de Natal' de Estêvão Lopes Morago (Movieplay); 'Cantatas masónicas' de Mozart (EMI); o 'Magnificat em Talha Dourada' de Eurico Carrapatoso (Diálogos).

Las entradas para este concierto tienen un precio de 10 euros, con un descuento del 50% para los titulares de la tarjeta Amigo.

SÁBADO

Por otro lado, el sábado 14 de diciembre a las 18.00 horas, el auditorio del centro de arte de la Fundación Botín en Santander acogerá la última sesión del ciclo 'Cine y creatividad en familia'.

Una propuesta concebida para que los niños, en este caso mayores de 8 años, disfruten de las películas de forma activa, aprendan a reflexionar sobre sus mensajes y sean capaces de extraer un aprendizaje útil para su vida diaria.

En esta ocasión, las familias podrán disfrutar de 'La vida de Calabacín': una cinta de animación francosuiza dirigida por Claude Barras.

En esta película, de 66 minutos de duración, se emplea el lenguaje infantil propio de este género cinematográfico para abordar temas "un poco más maduros".

Asuntos como la orfandad traslucen en la historia de Calabacín: un niño valiente capaz de adaptarse a un entorno hostil para aprender a confiar en las personas.

La historia se narra a través de la técnica stop motion y fue nominada a un Óscar como mejor película de animación en 2016. Esta película está dirigida a niños mayores de 8 años. 'La vida de Calabacín' se proyectará doblada al español.

Al igual que en sesiones anteriores, la película estará precedida por una breve introducción a cargo de Nacho Solana, realizador y productor audiovisual.

Las entradas para disfrutar de esta actividad en familia cuestan 4 euros, con una bonificación del 50% para los Amigos del Centro Botín.

ANRI SALA

Por último, Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín, será el encargado de inaugurar las actividades para potenciar el desarrollo de la creatividad vinculadas a la exposición Anri Sala: AS YOU GO (Châteaux en Espagne), cuya apertura al público tendrá lugar este sábado 14 de diciembre.

Weil impartirá una visita comentada en torno a esta muestra, creada expresamente por el artista de origen albanés para el centro de arte de la Fundación Botín en Santander.

La actividad, prevista para el miércoles 18 de diciembre a las 19.00 horas, permitirá al público aproximarse al proceso creativo de un artista que emplea una portentosa técnica narrativa para indagar en lo más profundo de los modos no verbales de comunicación.

Durante aproximadamente 60 minutos, Weil profundizará en estos aspectos y explicará alguno de los conceptos presentes en la obra de Anri Sala como la importancia que concede a la música y al movimiento.

De hecho, conforman la temática principal de gran parte de sus instalaciones sonoras y vídeo gráficas, así como de sus obras escultóricas, que a menudo adoptan la forma de instrumentos musicales autoejecutables.