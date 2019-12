Els pressupostos arranquen amb una línia de platges accessibles i pagament anticipat per a les AMPA

La Llei de Pressupostos del Consell per al 2020 ha iniciat la seua marxa amb el debat de les primeres esmenes parcials dels grups en Les Corts, entre les quals els partits del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) només han acceptat una de Ciutadans (Cs) per a incloure una nova línia per a millorar l'accessibilitat de les platges valencianes, en col·laboració amb els ajuntaments. Entre les novetats destaca el pagament anticipat de subvencions per a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA).

El Botànic ha rebutjat la resta d'esmenes de l'àrea de Presidència presentades per l'oposició, la majoria del PP, mentre ha mantingut la unitat de vot en les seues després de les diferències dels últims dies en la Llei d'Acompanyament als comptes del 2020. Sí ha acceptat una sèrie de transaccions en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, també a proposta de Cs.

En el debat, el PP ha criticat contra els "ingressos ficticis i calaixos desastre" del Consell, a més de criticar Podem per "oblidar-se de col·lectius com les 'kellys' des que han tocat moqueta" i mostrar les seues "sospites" sobre un canvi proposat pel Botànic -de 100.000 euros per a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) a 25.000 per al primer congrés nacional de comunicació local a València-.

"Només falta que darrere també estiguen les empreses del germà de Ximo Puig -president de la Generalitat i líder del PSPV-, ja seria redó", ha criticat el diputat 'popular' Rubén Ibáñez, en relació a la investigació a empreses de comunicació on participa Francis Puig per les ajudes de la Conselleria d'Educació per al foment del valencià.

Cs ha celebrat que el Botànic tinga en compte la seua aposta per unes platges accessibles -"ja portem dos", ha ironitzat Ruth Merino, després d'aconseguir l'esmena de les vies pecuàries en la Llei d'Acompanyament- i ha posat en dubte el paper d'À Punt per a difondre el turisme, encara que no ha aconseguit que tire avant la seua proposta de "deixar a zero" les ajudes de Turisme CV a la radiotelevisió pública "vistos els índexs d'audiència".