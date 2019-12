Antonio David Flores, nuevo colaborador de 'Sálvame': "Espero no defraudar"

Sálvame ha anunciado este miércoles que cuenta con un nuevo fichaje: Antonio David Flores. El malagueño se estrena como colaborador en el espacio de Mediaset tras su salida de Gran Hermano VIP. "Estoy muy agradecido de corazón por esta oportunidad", se ha sincerado en el plató.

En el arranque de Sálvame Limón, Carlota Corredera ha comunicado que "la familia" del neoreality acoge esta semana a un nuevo miembro, aunque no ha querido desvelar el nombre. Asimismo, las intenciones de la presentadora se han visto frustradas tras el lapsus que ha sufrido Lydia Lozano.

Y es que la periodista se disponía a opinar sobre la llegada del misterioso colaborador cuando ha dicho: "Todos conocemos a Antonio David desde hace años...". Tras desvelar el nombre de Flores, quien esperaba en lo alto del plató, su rostro se ha proyectado en las pantallas.

"Te tenías que haber quedado en casa, estás para guardar un secreto”, ha bromeado el ex de Rocío Carrasco, a lo que Lozano ha respondido: "No me digas eso que por ti he ido mucho a ver al juez". Por su parte, Carlota Corredera se ha dirigido a Flores y le ha asegurado que "la silla hay que ganársela cada tarde": "Hay grandes expectativas y espero que las cumplas", le ha advertido.

"Llevo mucho queriendo venir aquí, estoy agradecido. Mi padre decía que Dios aprieta pero no ahoga y ha llegado el momento, estoy aquí. Espero no defraudar a nadie, gracias”, se ha sincerado el nuevo integrante del programa de las tardes de Telecinco.

Antonio David Flores salió hace pocas semanas de Gran Hermano VIP y desde entonces aseguró sentirse arropado por los suyos y motivado para volver a los platós de televisión.