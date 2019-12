Quasi un miler de persones sense llar viu a València i més del 80% ha patit violència física o verbal

Així s'arreplega en el cens que ha realitzat el consistori amb els servicis d'atenció a urgències socials (SAUS) i centres municipals d'atenció a persones sense sostre (CAST), en col·laboració amb 13 entitats de socials -Accem, Associació Natania, Associació Valenciana de Caritat, Bokatas ONG, Cáritas, CEPAIM, Comité Ciutadà Anisida, Creu Roja, FSYC, Metges del Món, Missió Evangèlica Urbana, RAIS i Sant Juan de Déu- i el suport de la Universitat de València.

El recompte per a elaborar aquest cens es va realitzar la nit del passat 24 d'octubre. En total es van comptabilitzar 939 persones sense llar, de les quals 433 es van prestar a participar en una enquesta per a conéixer el seu perfil i la realitat de la seua situació. Més endavant la UV farà un "informe exhaustiu" a través de les seues respostes, que servisca de base per a millorar les polítiques municipals en aquesta matèria.

Les dades mostren que es tracta d'un problema "complex i multifactorial" que obeeix a diferents causes "adverses" i posen en relleu la "vulnerabilitat tremendament alta" que pateixen les persones sense llar. Així ho han advertit aquest dimecres en roda de premsa la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, i dos representants d'entitats que van participar en el cens, Yolanda Polo i Emilio López.

ELS NOUS PERFILS DE LES PERSONES SENSE LLAR

El cens reflecteix a més un "canvi en el perfil" de les persones sense llar els últims anys que obliguen la societat valenciana a un "canvi de mirada" lluny de "prejuís". Fa 20 anys, ha recordat Polo, el perfil de les persones en el carrer era el d'"un home d'uns 50 anys, malforjat i amb el cartó de vi", però hui en dia "hi ha persones joves, desnonades, dones, víctimes de violència de gènere, etc".

La mitjana d'edat de les persones sense llar que han sigut enquestades és de 44 anys, ha precisat Emilio López. El 6% són menors de 21 anys, el 21% dones, el 58% de nacionalitat estrangera i el 60% estan empadronats.

Quasi la mitat (48%) de les persones sense llar a València porta en aquesta situació menys d'un any, mentre el 14% porta en el carrer més de deu anys. A més, el 81% ha patit violència física o verbal i en el cas de les dones, el 25% ha patit violència sexual.

Entre les diferències que s'han pogut observar entre les persones sense llar segons estiguen en albergs i en el carrer, l'enquesta assenyala que de les qui viuen en el carrer, el 58% tenen targeta sanitària, una xifra que s'eleva al 97% quan estan en albergs. Però el 38% dels qui no tenen targeta sanitària, pateixen malalties greus o cròniques, ha alertat Emilio López.

El cens de persones sense llar revela també una major concentració de persones en aquesta situació en els barris de Ciutat Vella i Extramurs, a més de en l'antic llit del riu.

La regidora Isabel Lozano ha destacat l'actuació del consistori en aquesta matèria. Des del 2015 a l'actualitat, ha dit, s'ha passat de 234 a 426 places d'atenció a persones sense llar en la ciutat. A eixes se sumen altres 99 places ara en el marc de l''operació fred'.

L'edil ha fet un repàs dels recursos amb els quals compta la ciutat, com són el centre municipal que gestiona Creu Roja, de 25 places, el nou allotjament de baixa exigència de Fundació Salut i Comunitat de 30 places, més el nou alberg de Cáritas de 30 places.

REPTES PER AL 2020

Així mateix, Isabel Lozano ha avançat que està prevista l'obertura de cinc pisos nous amb capacitat per a 15 persones que gestionarà directament l'Ajuntament a través del CAST i obrir un nou alberg municipal, el projecte del qual de redacció compta ja amb una partida pressupostària per al 2020.

L'ajuntament té previst també augmentar el SAUS per a donar 24 hores d'atenció i cobertura, un nou CAST en el carrer Guillem de Castro i s'està treballant en un projecte per a la contractació de persones sense llar a través d'Inserció Sociolaboral.