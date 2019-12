MásJaén.- Más de medio centenar de jóvenes participan en la Diputación en una jornada sobre los Derechos Humanos

El presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, ha clausurado esta actividad que ha puesto el cierre a la sexta edición del concurso 'Y tú ¿qué sabes de los Derechos Humanos?', con la que se propone a estudiantes de la provincia la elaboración de trabajos sobre esta Declaración Universal.

"Felicitaros por vuestra creatividad y compromiso con los derechos humanos, patente en los carteles, fotografías, relatos o cortometrajes que habéis realizado", ha manifestado Reyes, que ha hecho extensiva la felicitación al profesorado por su compromiso con una educación de calidad.

El presidente de la Diputación ha reiterado la necesidad de defender esta Declaración Universal para que se garantice su cumplimiento y ha apelado a la juventud a tomar conciencia de su necesaria implicación.

"Habéis podido comprobar que la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos no es algo que hay que reclamar en Venezuela, Bolivia, China, Marruecos o Senegal, sino que en nuestro país, en nuestro pueblo o en nuestro barrio, se incumplen también a diario", ha dicho Reyes.

En este sentido ha señalado que actualmente se están viviendo "situaciones de injusticia y vulnerabilidad de los derechos humanos en muchos lugares del planeta, pero también al lado de nuestra casa".

Ha añadido que "cuando no hay una igualdad real entre hombres y mujeres, se vulneran los derechos humanos; cuando hay violencia hacia las mujeres, se vulneran los derechos humanos; cuando un joven no puede cursar estudios porque no tiene capacidad para financiarlos, o no puede independizarse por la precariedad laboral, se vulneran los derechos humanos; cuando alguien no puede expresarse con libertad, se vulneran los derechos humanos".

En la clausura, el presidente de la Diputación de Jaén ha destacado la importancia de este tipo de actividades "para que se dialogue, debata y reflexione, y es fundamental que se haga en los centros educativos y en vuestro entorno familiar y de amistades".

Francisco Reyes ha puesto el acento en la necesidad de "llevar este debate al ámbito juvenil, porque sois muchos los jóvenes comprometidos con nuestra sociedad, y una muestra ha sido la movilización contra el cambio climático".

Estudiantes de secundaria, bachiller y ciclos formativos de ocho centros de la provincia han expuesto los trabajos de cartelería, fotografía, relato corto o cortometrajes que han realizado para este concurso y han escuchado la ponencia sobre Derechos Humanos que ha ofrecido Luis Francisco Sánchez, presidente del Consejo Consultivo en la Fundación Internacional de Derechos Humanos.