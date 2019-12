Fridays For Future València rebutja en la seua lluita pel clima l'ampliació del port i de la V-21 i Intu Mediterrani

Així ho han indicat representants d'aquests moviments en la roda de premsa que han oferit després de la Marxa pel Clima i la participació de Fridays For Future en la Cimera Social pel Clima que se celebra en paral·lel a la Cimera Mundial del Clima, COP25, a Madrid.

"Aquests projectes són incompatibles amb les declaracions i suposades bones intencions de les diferents escales de govern. La lluita global per l'emergència climàtica i la crisi ecològica comença per la lluita a nivell local", ha afirmat Rubén Ferrer, un dels membres del col·lectiu en al·lusió als citats projectes en territori valencià.

En aquesta línia, una altra de les representants d'aquestes organitzacions, Shari Crespi, ha rebutjat la "destrucció d'horta per a ampliar la V-21" i ha assegurat que "mentre tot açò seguisca en peus, només es mantinga la declaració d'emergència climàtica en paper i no es prenguen mesures concretes, la COP ens estarà fallant".

Preguntada per si Fridays For Future i Joventut pel Clima són "pessimistes" davant els acords que s'adopten en la Cimera Mundial del Clima, Crespi ha assenyalat que estimen que no s'està tenint "l'ambició suficient a l'hora de negociar" i que no s'estan atenent "les verdaderes demandes".

"No és que siguem pessimistes, és que creiem que ara mateix la COP ens està fallant perquè no s'ha tingut l'ambició suficient a l'hora de negociar. S'ha centrat en coses molt superficials i les verdaderes demandes que portem fent els que estem manifestant-nos més d'un any no s'estan prenent en compte", ha exposat.

Així mateix, ha lamentat que no s'atenguen "les veus dels activistes indígenes, dels quals estan patint les conseqüències de la crisis climàtiques". Crespi ha insistit que les mesures que s'estan adoptant "a Madrid, en la COP25, són insuficients" i ha demanat que "es prenguen mesures amb més ambició". "Necessitem mesures concretes ja. Mentre això no es faça, la societat civil va a seguir eixint als carrers", ha asseverat.

Per a manifestar aquestes postures i seguir reivindicant l'aprovació i aplicació de "mesures amb més ambició", els integrants de Fridays For Future i Joventut pel Clima a València secundaran aquest divendres en la capital valenciana l'Asseguda Internacional per a Reivindicar la Insuficiència de la COP25 convocada per a aquesta jornada. L'acte es farà en la Plaça de l'Ajuntament de València, entre les 17.00 i les 19.00 hores, amb el lema 'Asseguts pel futur'.

"CRIDA OBERTA"

Els activistes valencians han explicat que s'ha fet "una crida oberta" per a participar en aquesta convocatòria, amb la finalitat d'"arribar a tots els col·lectius" i edats, arreplegant l'esperit de les assegudes que es realitzaran en la resta del país i en l'àmbit internacional. Així, han apuntat que esperen "una alta participació" i han destacat que han rebut sempre "molt de suport" als seus actes, per la qual cosa han confiat que siga una "asseguda gran".

Respecte a la Cimera Mundial del Clima de Madrid i la participació de l'activista Greta Thunberg, Shari Crespi ha comentat que "ella ha sigut la que ha iniciat el moviment" de joves pel clima i qui "ha inspirat molta gent a eixir al carrer" però ha valorat a més del seu paper, el que cadascun dels activistes juga en aquesta lluita. "Tots som activistes, tots som veus i tots comptem per igual. Tots estem aportant el nostre granet d'arena", ha declarat.

Els representants de Friday for Future i de Joventut pel Clima a València han apuntat també la seua intenció d'impulsar a través dels instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana activitats per a conscienciar en favor de la lluita contra el canvi climàtic. En aquest marc, han avançat a més la idea d'impulsar, com s'ha fet des dels ajuntaments, "una declaració d'emergència climàtica".

"DRETS POLÍTICS, SOCIALS I CULTURALS"

Durant la roda de premsa aquestes organitzacions han recordat, "en el marc de les negociacions de la COP25 de Madrid", les seues reivindicacions. "Fem nostres les demandes de pobles indígenes i afrodescendents, especialment per la desmilitarització dels seus territoris, la devolució de les seues terres ancestrals i l'exercici ple dels seus drets polítics, socials i culturals", han exposat.

Igualment, han indicat que demanden "mesures efectives per a evitar la captura corporativa de les negociacions" i "perquè les grans corporacions i països més contaminants reduïsquen de manera radical les seues emissions de gasos d'efecte hivernacle i paguen pels danys i perjuís causats, fonamentalment en els territoris més vulnerables".

"Cridem també a donar major visibilitat a la migració climàtica i a promoure polítiques migratòries amb l'enfocament en els drets humans. El genocidi indígena ha d'acabar", han agregat.