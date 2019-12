Fridays For Future Valencia rechaza en su lucha por el clima la ampliación del puerto y de la V-21 e Intu Mediterráneo

Así lo han indicado representantes de estos movimientos en la rueda de prensa que han ofrecido tras la Marcha por el Clima y la participación de Fridays For Future en la Cumbre Social por el Clima que se celebra en paralelo a la Cumbre Mundial del Clima, COP25, en Madrid.

"Estos proyectos son incompatibles con las declaraciones y supuestas buenas intenciones de las diferentes escalas de gobierno. La lucha global por la emergencia climática y la crisis ecológica comienza por la lucha a nivel local", ha afirmado Rubèn Ferrer, uno de los miembros del colectivo en alusión a los citados proyectos en territorio valenciano.

En esta línea, otra de las representantes de estas organizaciones, Shari Crespi, ha rechazado la "destrucción de huerta para ampliar la V-21" y ha asegurado que "mientras todo esto siga en pie, solo se mantenga la declaración de emergencia climática en papel y no se tomen medidas concretas, la COP nos estará fallando".

Preguntada por si Fridays For Future y Juventud por el Clima son "pesimistas" ante los acuerdos que se adopten en la Cumbre Mundial del Clima, Crespi ha señalado que estiman que no se está teniendo "la ambición suficiente a la hora de negociar" y que se están atendiendo "las verdaderas demandas".

"No es que seamos pesimistas, es que creemos que ahora mismo la COP nos está fallando porque no se ha tenido la ambición suficiente a la hora de negociar. Se ha centrado en cosas muy superficiales y las verdaderas demandas que llevamos haciendo los que estamos manifestándonos más de un año no se están tomando en cuenta", ha expuesto.

Asimismo, ha lamentado que no se atiendan "las voces de los activistas indígenas, de los que están sufriendo las consecuencias de la crisis climáticas". Crespi ha insistido en que las medidas que se están adoptando "en Madrid, en la COP25, son insuficientes" y ha pedido que "se tomen medidas con más ambición". "Necesitamos medidas concretas ya. Mientras eso no se haga, la sociedad civil va a seguir saliendo a las calles", ha aseverado.

Para manifestar estas posturas y seguir reivindicando la aprobación y aplicación de "medidas con más ambición", los integrantes de Fridays For Future y Juventud por el Clima en Valencia secundarán este viernes en la capital valenciana la Sentada Internacional para Reivindicar la Insuficiencia de la COP25 convocada para esta jornada. El acto se hará en la Plaza del Ayuntamiento de València, entre las 17.00 y las 19.00 horas, bajo el lema 'Sentados por el futuro'.

"LLAMAMIENTO ABIERTO"

Los activistas valencianos han explicado que se ha hecho "un llamamiento abierto" para participar en esta convocatoria, con el fin de "llegar a todos los colectivos" y edades, recogiendo el espíritu de las sentadas que se realizarán en el resto del país y en el ámbito internacional. Así, han apuntado que esperan "una alta participación" y han destacado que han recibido siempre "mucho apoyo" a sus actos, por lo que han confiado en que sea una "sentada grande".

Respecto a la Cumbre Mundial del Clima de Madrid y la participación de la activista Greta Thunberg, Shari Crespi ha comentado que "ella ha sido la que ha iniciado el movimiento" de jóvenes por el clima y quien "ha inspirado a mucha gente a salir a la calle" pero ha valorado además de su papel, el que cada uno de los activistas juega en esta lucha. "Todos somos activistas, todos somos voces y todos contamos por igual. Todos estamos aportando nuestro granito de arena", ha declarado.

Los representantes de Friday for Future y de Juventud por el Clima en Valencia han apuntado también su intención de impulsar a través de los institutos de Educación Secundaria de la Comunitat Valenciana actividades para concienciar en favor de la lucha contra el cambio climático. En este marco, han avanzado además la idea de impulsar, como se ha hecho desde los ayuntamientos, "una declaración de emergencia climática".

"DERECHOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES"

Durante la rueda de prensa estas organizaciones han recordado, "en el marco de las negociaciones de la COP25 de Madrid", sus reivindicaciones. "Hacemos nuestras las demandas de pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente por la desmilitarización de sus territorios, la devolución de sus tierras ancestrales y el ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales y culturales", han expuesto.

Igualmente, han indicado que demandan "medidas efectivas para evitar la captura corporativa de las negociaciones" y "para que las grandes corporaciones y países más contaminantes reduzcan de manera radical sus emisiones de gases de efecto invernadero y paguen por los daños y perjuicios causados, fundamentalmente en los territorios más vulnerables".

"Llamamos también a dar mayor visibilidad a la migración climática y a promover políticas migratorias con el enfoque en los derechos humanos. El genocidio indígena debe acabar", han agregado.